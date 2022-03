(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Parco Idroscalo Orbetello: Sani (Pd) e Fornaro (Leu): bene che anche da Ministero Interno riserve su intitolazione a Balbo

“Il Ministero dell’Interno ha assicurato che l’intitolazione del Parco ex Idroscalo di Orbetello ad Italo Balbo si trova ancora in una fase preliminare e le successive valutazioni terranno conto anche della attenta valutazione circa i risvolti che una tale scelta avrebbe sul piano dell’ordine pubblico e del rispetto dei valori costituzionali”: è quanto dichiarano il deputato Pd Luca Sani e il deputato Leu Federico Fornaro sulla risposta alla loro interrogazione sulla vicenda discussa oggi a Montecitorio.

“Siamo stati rassicurati dalle parole del Ministero e rimaniamo fermamente convinti che questa dedica, voluta dal sindaco e dalla sua maggioranza, rappresenti una palese violazione della legge che vieta l’apologia del fascismo. Siamo soddisfatti e confidiamo in una valutazione del prefetto coerente con l’orientamento emerso oggi”.

