Provenza, Liguria e Piemonte” a Rezzo

L’iniziativa vuole far conoscere e rivalutare gli antichi tracciati

Sabato 16 ottobre, nella splendida e unica cornice del salone delle

feste del Castello Clavesana di Rezzo, si terrà l’evento dal titolo

“Le Vie del Sale tra Provenza, Liguria e Piemonte”, alla riscoperta in

chiave culturale ed economica delle vie di comunicazione più

importanti del passato.

Il Comune di Rezzo, in collaborazione con la Commissione Cultura e con

il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ha

ideato l’iniziativa nell’intento di far conoscere e rivalutare anche

da un punto di vista turistico questi antichi tracciati, come punto di

partenza per progetti futuri in grado di creare sinergie e

collaborazioni produttive fra Enti e territori.

La giornata prenderà il via alle ore 15:30 con la partecipazione di

illustri relatori fra i quali la Prof.ssa Laurence Navalesi, Assessore

alle Politiche Transfrontaliere di Nizza, il Prof. Andrea Zanini,

Docente di Storia Economica dell’Università degli Studi di Genova, la

Prof.ssa Emidia Lantrua, esperta conoscitrice della collezione di

riproduzioni cartografiche esposte nel Comune di Mendatica, il Dott.

Giampiero Laiolo, storico del territorio, e il Dott. Rinaldo Adorno,

laureato in Scienze del Turismo.

Sarà inoltre possibile visionare alcune delle carte storiche custodite

presso la “Sala delle Carte” di Mendatica.

N.B. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

