(AGENPARL) – dom 19 settembre 2021 COMUNE DI VICENZA

Ufficio stampa

Vicenza, 19 settembre 2021

COMUNICATO STAMPA

Parco della Pace: open day annullato e rinviato a data da destinarsi

Confermati la domenica ecologica e il blocco del traffico all’interno delle mura

storiche

L’open day al parco della Pace di domenica 19 settembre è stato annullato.

Le condizioni meteorologiche non consentono, infatti, la realizzazione delle attività previste

nell’area verde dove sono in corso i lavori di riqualificazione.

Tutte le iniziative in centro della domenica ecologica e il blocco delle auto dalle 9 alle 18

all’interno delle mura storiche sono confermati.

In caso di pioggia persistente il blocco della circolazione potrà subire una riduzione

dell’orario e le iniziative in programma non verranno rinviate.

Sul sito del Comune è possibile consultare la cheda informativa “Domenica ecologica –

domenica 19 settembre 2021” al

link https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/domenicaecologica19settembre2021.php

