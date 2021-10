(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Comune di Rimini

Parco del Mare, al via i lavori per i tratti 2 e 3: martedì 2 novembre alle ore 11 la conferenza stampa

È convocata per martedì 2 novembre alle ore 11 in Residenza comunale la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione che interesserà i tratti 2 e 3 del Parco del Mare. Interverranno il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessora alla rigenerazione urbana Roberta Frisoni e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.

