(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Gli eventi di Parco che Accoglie: visite guidate, attività per bambini, musica e spettacolo

Da domani, sabato 7 maggio a domenica 5 giugno, vi aspettiamo agli eventi di “Parco che Accoglie”: visite guidate, attività per i più piccoli, musica e intrattenimento.

I volontari della rete di Parco che Accoglie hanno preparato per voi un ricco programma di attività che vi porterà a scoprire il nostro territorio in tutti suoi aspetti.

Saranno loro che il Parco lo curano quotidianamente palmo a palmo, a guidarvi alla scoperta delle sue storie più antiche, più intime e più preziose.

Attraverso i loro occhi e la loro voce percorreremo la nostra rete di sentieri a Tormarancia, in Caffarella, al Mandrione, da Frattocchie alle Mura Aureliane, e dagli Acquedotti a Tor Fiscale.

E per i più volenterosi di voi ci sarà anche da rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco regalando un po’ di tempo alla cura.

Tutte le attività proposte sono ad ingresso libero!

Il Programma Parco che Accoglie è promosso e finanziato dal Parco Regionale dell’Appia Antica, con il Patrocinio dal [Municipio Roma VII](https://www.facebook.com/MunicipioRomaVII?__cft__[0]=AZUBBfMztozbgFE5votPzmuUXFV3FA38Jh4frej_VPMn4BXNx5x7ffayY_pCKQbgtmbL4i1eg0VnBX6u8xOTKbgitrh7ewz3jTi5aM-87QzYoMQT1SViHc81dFFIJuj_1PcSX9s50eSPX4B75JEPsJgl9G_EWvNXuFaAaTKQdqNQs1eUQ2MdNsq7XawZetO9bo0&__tn__=-]K-R) e dal [Municipio Roma VIII](https://www.facebook.com/MunicipioRomaVIII?__cft__[0]=AZUBBfMztozbgFE5votPzmuUXFV3FA38Jh4frej_VPMn4BXNx5x7ffayY_pCKQbgtmbL4i1eg0VnBX6u8xOTKbgitrh7ewz3jTi5aM-87QzYoMQT1SViHc81dFFIJuj_1PcSX9s50eSPX4B75JEPsJgl9G_EWvNXuFaAaTKQdqNQs1eUQ2MdNsq7XawZetO9bo0&__tn__=-]K-R) ed è realizzato con le Associazioni della rete Parco che Accoglie e tante altre realtà che si sono unite a loro per arricchire gli appuntamenti.

Scopri il programma e seguici [👉] [https://bit.ly/3KOgYvJ](https://bit.ly/3KOgYvJ?fbclid=IwAR0Yjr1ljRgszaN_U_lP3n_co7DVYf2T4-ed7VPzwiFoqSmflflDAXqYbs8)

Per saperne di più sulla rete Parco che Accoglie guarda il nostro Speciale Parco che Accoglie https://www.parcoappiaantica.it/specialidelparco/ilparcocheaccoglie/

