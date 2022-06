(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Parchi. De Gregorio- Nanni- Mastrangeli (L. Calenda):” Bene stanziamento fondi per parco archeologico Centocelle, ora riqualificare anche parchi Torbellamonaca e Ponte di Nona”

“Lo stanziamento di un milione di euro per il recupero e la valorizzazione del parco di Centocelle è un’ottima notizia. I cittadini dei quartieri che circondano l’ex aeroporto attendono da anni l’avvio delle bonifiche e la realizzazione del parco dall’alto valore culturale e storico.” Così in una nota Flavia De Gregorio capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio, il consigliere Dario Nanni Presidente della commissione Giubileo 2025 e il capogruppo della Lista Calenda in VI Municipio Valter Mastrangeli. “Anche altre aree verdi della città attendono l’avvio dei lavori e gli interventi necessari per rendere fruibile spazi già destinati a verde pubblico. In particolare il progetto del Parco di Torbellamonaca è stato già finanziato e la gara per i lavori espletata. La ditta che dovrebbe avviare il cantiere però è ferma da febbraio in attesa della bonifica dell’area, per la quale l’Ama ha chiesto 296 mila. Rifiuti di ogni genere, sterpaglie e insediamenti spontanei impediscono per ora l’avvio dei lavori. La nuova realizzazione del parco – ricordano i consiglieri di Azione – prevede un percorso ciclopedonale e un’area per il parkour. A delimitare l’area limitrofa a via Aspertini resta una rete metallica arrugginita e un cancello chiuso. L’attesa di un’area fruibile per gli abitanti del quartiere dura ormai da diversi anni e ora non ci sono più alibi per realizzarlo.” In riferimento al parco archeologico di Ponte di Nona i consiglieri di della lista civica Calenda sottolineano che l’area di 22 ettari è di grande interesse storico-archeologico e si sviluppa sul percorso dell’antica via Collatina. “Inaugurato in fretta e furia dall’amministrazione Raggi lo scorso agosto, con un’iniziativa dal vago sapore elettorale, dopo 4 anni di attesa per il collaudo e senza aver rimosso i problemi di accessibilità per le persone con disabilità, il nuovo parco è stato realizzato come opera a scomputo dal centro commerciale. Purtroppo dopo quell’inaugurazione il nulla. Oggi – concludono De Gregorio, Nanni e Mastrangeli – l’area è nuovamente in abbandono e degrado. Invitiamo Sindaco e Assessore ad intervenire per dare la possibilità anche a quei cittadini di poter usufruire delle due grandi aree verdi attrezzate del VI municipio.”

