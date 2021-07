(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 UFFICIO STAMPA

Parcheggi centro storico: dall’11 al 22 agosto

saranno gratuiti

Anche per quest’anno la Giunta comunale ha deliberato di rendere gratuiti i parcheggi del

centro storico normalmente adibiti a sosta a pagamento (i cosiddetti “parcheggi blu”).

Tutti gli stalli non saranno a pagamento da mercoledì 11 agosto fino a domenica 22 agosto

compresi.

La normale tariffazione riprenderà da lunedì 23 agosto.

Si comunica inoltre che saranno gratuiti i parcheggi anche in occasione della ricorrenza

della festività del Santo Patrono (Sant’Evasio) venerdì 12 novembre.

Casale Monferrato, 27 luglio 2021

