(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 [Image]

PARALIMPIADI TOKYO 2020 – PARTITA LA NAZIONALE PER IL GIAPPONE

Oggi è decollato il volo con gli 11 azzurri che saranno impegnati dal 31 agosto al 3 settembre. Valentini: “Abbiamo lavorato tanto per questo giorno. Daremo il massimo nel nome di Alex e Mauro”

[Instagram](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=9%3dEgSdH%26I%3dO%26J%3dCgP%26K%3dBYQZ0e%26D%3dD3Q9O_1xlv_B8_Awbw_KB_1xlv_ACFS6.F7O38zNjJ.vKv_OjyY_YyBnAxNlFvHrP6K_1xlv_AC_Awbw_LBqI_Aw7j8tbw_L0rQ%26w%3dI4PE9A.KxP%26rP%3dRW0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Twitter](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=0%3dMZAeP%26B%3d7%26K%3dKZ8%26L%3dJR9aHX%26v%3d8r1bEAJqP_9qTw_J1_sxjp_3C_9qTw_I6uTzJuB9.3pJ_9qTw_I6GBu5s0z3mF0Cp%26A%3d4KtStR.oBA%269t%3dfHQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [YouTube](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=8%3dDhMcG%26J%3dI%26I%3dBhJ%26J%3dAZKY9f%268%3dC2R3N_zyfu_A9_5vax_EA_zyfu_0D0R5.W2P2So0.kMz_MY1c_WnS60z_PdxX_ZskmBrMkGpGqQzJ%26l%3dK8N4AE.I6i9nmR%26vN%3dGYD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Facebook](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=0%3dQaOeT%26C%3dK%26K%3dOaL%26L%3dNSMaLY%260%3dEEK5P_Crhw_N2_7xnq_GC_Crhw_M7BTH.7p0z34L6.44J_Crhw_M7UBy670441FDD4-XLaMeLTIXUZIgOX%26s%3dJFJ8v2pA0M.EtQ%264J%3dNXL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Tokyo 2020, capitolo due: ci siamo! Sono partiti oggi dall’Aeroporto di Fiumicino gli 11 azzurri della Nazionale Paraciclismo, che dal 31 agosto al 3 settembre saranno impegnati nelle prove di ciclismo ai Giochi Paralimpici. Dopo quasi un mese di ritiro, le ragazze ed i ragazzi guidati dal CT Mario Valentini arriveranno in Giappone domattina, decisi a dare ancora una volta prova del loro grande valore: Pierpaolo Addesi, Katia Aere, Fabio Anobile, Paolo Cecchetto, Diego Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Francesca Porcellato, Andrea Tarlao e Ana Maria Vitelaru.

“Sono anni che alleno e guido Nazionali e devo dire che un gruppo di ragazzi come questo poche volte ho avuto la fortuna di allenare” parola del Commissario Tecnico Valentini, che nel suo palmarès annovera 9 tra Olimpiadi e Paralimpiadi, con 12 medaglie d’oro, e 100 mondiali (un record ancora ineguagliato). E ancora: “Ci siamo allenati tanto, abbiamo lavorato, abbiamo dimostrato ai Mondiali in Portogallo che siamo competitivi. Partiamo per Tokyo con la consapevolezza di aver fatto del nostro meglio e… – la voce si rompe per l’emozione – i ragazzi hanno voluto passare a ringraziare mio figlio Mauro (scomparso a febbraio di quest’anno, ndr) che ha condiviso con loro e con il sottoscritto tanta fatica e tanto lavoro. E’ un gesto che resta nel cuore e di cui ringrazio ognuno di loro”.

Aggiunge ancora il CT: “Il mio pensiero, mentre saliamo sull’aereo che ci porta in Giappone, non può che correre ai ragazzi che sono rimasti a casa, ai tanti atleti che avrebbero meritato quanto questi di poter partecipare ad un evento unico. Penso anche e soprattutto a Giancarlo Masini, grande atleta e amico, oltre che consigliere federale, che non ha mancato di far sentire la sua vicinanza in questi giorni di ritiro a Rovere. E’ venuto a trovarci e ci ha fatto enormemente piacere. Ci ha fatto capire che la Federazione, che ringrazio, ci supporta e ci sta vicino”. A salutare infatti il gruppo in partenza è voluto esserci anche il Vice Segretario Generale della FCI Marco Castellano, presente anche a Rovere nei giorni scorsi durante il ritiro della Nazionale.

Un pensiero, infine, non può che andare a chi ancora guida questo gruppo seppur da lontano: Alex Zanardi. “Lui ha fatto più di tutti noi, per il movimento paralimpico, e per riconsiderare la disabilità tra le persone, ha fatto in modo che ci conoscessero. Questi ragazzi, i prossimi giorni, gareggeranno e daranno il massimo per lui e per Mauro… è tanta roba”.

LE GARE – L’esordio dei nostri azzurri a Tokyo è programmato per il 31 agosto con una giornata dedicata alle prove a cronometro. Il primo settembre spazio alle prove in linea degli handbikers, mentre tra il 2 ed il 3 settembre a correre saranno i ciclisti. Il 2 settembre in scena inoltre il Mixed Team Relay.

Roma, 23 agosto 2021

PROGRAMMA COMPLETO (orario italiano)

31 agosto – PROVE A CRONOMETRO – 01:00 – 10:15

Fuji International Speedway

Men’s C2 Time Trial

Women’s C5 Time Trial

Women’s C4 Time Trial

Men’s C1 Time Trial

Women’s C1-3 Time Trial

Men’s H5 Time Trial (Colombari)

Men’s H4 Time Trial

Men’s H3 Time Trial (Cecchetto)

Women’s H4-5 Time Trial (Vitelaru-Aere)

Men’s H2 Time Trial (Mazzone)

Men’s H1 Time Trial (Cornegliani)

Women’s H1-3 Time Trial (Porcellato)

Men’s B Time Trial

Men’s C5 Time Trial (Addesi-Tarlao)

Men’s C4 Time Trial

Men’s C3 Time Trial (Anobile)

Women’s B Time Trial

Men’s T1-2 Time Trial (Farroni)

Women’s T1-2 Time Trial

1 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA – 02:30 – 10:05

Fuji International Speedway

Men’s H5 Road Race (Colombari)

Men’s H1-2 Road Race (Cornegliani – Mazzone))

Women’s H5 Road Race (Vitelaru – Aere)

Women’s H1-4 Road Race (Porcellato)

Men’s H4 Road Race

Men’s H3 Road Race (Cecchetto)

2 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA / TEAM RELAY – 02:30 – 09:45

Fuji International Speedway

Women’s C4-5 Road Race

Men’s C1-3 Road Race (Anobile)

Men’s T1-2 Road Race (Farroni)

Women’s T1-2 Road Race

Mixed H1-5 Team Relay (Mazzone, Cecchetto, Colombari)

3 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA – 02:30 – 09:45

Fuji International Speedway

Men’s C4-5 Road Race (Tarlao – Addesi)

Women’s C1-3 Road Race

Women’s B Road Race

Men’s B Road Race

LA SPEDIZIONE AZZURRA

ADDESI PIERPAOLO – TEAM GO FAST

AERE KATIA – ANMIL SPORT ITALIA

ANOBILE FABIO – NATURA E SPORT

CECCHETTO PAOLO – TEAM EQUA

COLOMBARI DIEGO – POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS

CORNEGLIANI FABRIZIO – TEAM EQUA

FARRONI GIORGIO – ANTHROPOS ASD

MAZZONE LUCA – CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

PORCELLATO FRANCESCA – G.C. APRE‑OLMEDO

TARLAO ANDREA – TEAM GO FAST

VITELARU ANA MARIA – ANMIL SPORT ITALIA

MARIO VALENTINI – COMMISSARIO TECNICO

FRATARCANGELI GIANNI – COLLABORATORE TECNICO

TRIBOLI FABIO – COLLABORATORE TECNICO

DI SOMMA FABRIZIO – COLLABORATORE TECNICO

FABRIZI EMANUELE – MEDICO SQUADRA NAZIONALE

PISTILLI ROBERTO – MECCANICO

LORETI ROBERTO – MECCANICO

SANCLIMENTI SIMONE – MASSAGGIATORE

LORENZATI ALAIN – MASSAGGIATORE

Area Comunicazione FCI

🔊 Listen to this