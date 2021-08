(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 [Image]

PARALIMPIADI TOKYO 2020 – GLI AZZURRI SUL PERCORSO

Le impressioni del gruppo guidato da Mario Valentini dopo la ricognizione sul tracciato dedicato alle cronometro

Primo approccio al percorso olimpico per la Nazionale Paraciclismo: gli azzurri guidati da Mario Valentini hanno testato il tracciato giapponese che ospiterà le prove a cronometro in programma il 31 agosto. Una seduta di allenamento fondamentale, che ha permesso ai ragazzi di prendere confidenza con il circuito del Fuji Speedway e con le condizioni atmosferiche.

Le sensazioni del gruppo risultano tutto sommato positive, come spiega il collaboratore tecnico Fabrizio Di Somma: “Il percorso ha molti cambi di ritmo: lo trovo adatto alle caratteristiche dei nostri ragazzi, scorrevole ma anche tecnico in certi punti, soprattutto le curve e gli strappi”. E aggiunge: “L’umidità è altissima e sarà una componente importante per tutti i corridori. Domani finiamo il sopralluogo sul tracciato della prova in linea, e da lì riusciremo ad avere il quadro generale del percorso”.

Buone impressioni anche da parte degli atleti, che dopo intere settimane di ritiri e allenamento hanno potuto toccare con mano ciò che li aspetterà all’esordio paralimpico. Ce lo racconta Giorgio Farroni, (atleta categoria T1) che sta facendo spazio nella sua già piena bacheca: “E’ un percorso molto duro: non c’è un metro di pianura e gli strappi si fanno sentire. Sono contento perché si adatta bene alle mie caratteristiche, ma bisogna sempre vedere la mia condizione e quella dei miei avversari”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Francesca Porcellato (hanbikers, cat. H3), che però ammette: “La componente più difficile sarà l’afa”. E ancora: “Ci stiamo ambientando, c’è un clima molto caldo. Il tracciato risulta essere molto duro. A me piace molto, nonostante sia molto impegnativo e siano presenti grandi pendenze. Sarà così anche per tutte le mie avversarie perciò… staremo a vedere”.

Roma, 27 agosto 2021

PROGRAMMA COMPLETO (orario italiano)

31 agosto – PROVE A CRONOMETRO – 01:00 – 10:15

Fuji International Speedway

Men’s C2 Time Trial

Women’s C5 Time Trial

Women’s C4 Time Trial

Men’s C1 Time Trial

Women’s C1-3 Time Trial

Men’s H5 Time Trial (Colombari)

Men’s H4 Time Trial

Men’s H3 Time Trial (Cecchetto)

Women’s H4-5 Time Trial (Vitelaru-Aere)

Men’s H2 Time Trial (Mazzone)

Men’s H1 Time Trial (Cornegliani)

Women’s H1-3 Time Trial (Porcellato)

Men’s B Time Trial

Men’s C5 Time Trial (Addesi-Tarlao)

Men’s C4 Time Trial

Men’s C3 Time Trial (Anobile)

Women’s B Time Trial

Men’s T1-2 Time Trial (Farroni)

Women’s T1-2 Time Trial

1 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA – 02:30 – 10:05

Fuji International Speedway

Men’s H5 Road Race (Colombari)

Men’s H1-2 Road Race (Cornegliani – Mazzone))

Women’s H5 Road Race (Vitelaru – Aere)

Women’s H1-4 Road Race (Porcellato)

Men’s H4 Road Race

Men’s H3 Road Race (Cecchetto)

2 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA / TEAM RELAY – 02:30 – 09:45

Fuji International Speedway

Women’s C4-5 Road Race

Men’s C1-3 Road Race (Anobile)

Men’s T1-2 Road Race (Farroni)

Women’s T1-2 Road Race

Mixed H1-5 Team Relay (Mazzone, Cecchetto, Colombari)

3 SETTEMBRE – PROVE IN LINEA – 02:30 – 09:45

Fuji International Speedway

Men’s C4-5 Road Race (Tarlao – Addesi)

Women’s C1-3 Road Race

Women’s B Road Race

Men’s B Road Race

LA SPEDIZIONE AZZURRA

ADDESI PIERPAOLO – TEAM GO FAST

AERE KATIA – ANMIL SPORT ITALIA

ANOBILE FABIO – NATURA E SPORT

CECCHETTO PAOLO – TEAM EQUA

COLOMBARI DIEGO – POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS

CORNEGLIANI FABRIZIO – TEAM EQUA

FARRONI GIORGIO – ANTHROPOS ASD

MAZZONE LUCA – CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

PORCELLATO FRANCESCA – G.C. APRE‑OLMEDO

TARLAO ANDREA – TEAM GO FAST

VITELARU ANA MARIA – ANMIL SPORT ITALIA

MARIO VALENTINI – COMMISSARIO TECNICO

FRATARCANGELI GIANNI – COLLABORATORE TECNICO

TRIBOLI FABIO – COLLABORATORE TECNICO

DI SOMMA FABRIZIO – COLLABORATORE TECNICO

FABRIZI EMANUELE – MEDICO SQUADRA NAZIONALE

PISTILLI ROBERTO – MECCANICO

LORETI ROBERTO – MECCANICO

SANCLIMENTI SIMONE – MASSAGGIATORE

LORENZATI ALAIN – MASSAGGIATORE

Area Comunicazione FCI

