(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Si arricchisce oggi il medagliere per l’Italia nelle Paralimpiadi di Tokyo con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo vinti nella giornata odierna dagli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nella disciplina del nuoto.

Sul podio per l’oro gli atleti cremisi Francesco Bocciardo nei 100 stile libero e Stefano Raimondi nei 100 rana.

Medaglia d’argento per gli atleti Carlotta Gilli nei 100 dorso e Antonio Fantin nella staffetta 4×50 mista e infine bronzo per l’atleta Monica Boggioni nei 100 stile libero.

Le medaglie conquistate dal gruppo sportivo della Polizia di Stato sono in totale 4 d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo: 9 medaglie sulle 11 vinte finora dal nostro Paese sono state conquistate dalle Fiamme Oro.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini si è complimentato per i prestigiosi risultati conseguiti oggi dai campioni cremisi che con le loro prestazioni continuano a regalare grandi emozioni agli italiani.

Roma, 26 agosto 2021

