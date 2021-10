(AGENPARL) – Roma, 20 ottobre 2021 – Paracadutisti russi ed egiziani hanno condotto un’esercitazione congiunta di atterraggio per elicotteri come parte dell’esercitazione Defenders of Friendship 2021. Lo ha annunciato mercoledì il ministero della Difesa RF.

“I paracadutisti russi ed egiziani, nell’ambito della prima fase dell’esercitazione tattica congiunta Defenders of Friendship – 2021, hanno lavorato atterrando senza paracadute in condizioni difficili su siti di atterraggio non preparati in una foresta e sul tetto di un oggetto sequestrato da formazioni armate illegali (IAF)”, si legge nel messaggio.

Inoltre, presso la base militare delle truppe paracadutisti nel villaggio di Inshas, ​​il personale dell’unità consolidata ha elaborato l’assalto all’edificio catturato dai militanti.

In totale, le esercitazioni, che si svolgono dal 17 al 29 ottobre in Egitto, coinvolgono un’unità combinata di combattenti dei due paesi con un numero totale di oltre 500 militari, nonché aerei da trasporto militare Il-76MD dell’esercito russo Forze aerospaziali, C-130 “Hercules” ed elicotteri da trasporto militare pesante “Chinook” Aeronautica egiziana.