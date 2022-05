(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Si no puedes ver el mensaje, abrelo en el navegador

Papa Francesco lancia il Movimento Educativo Internazionale Scholas Occurrentes durante un incontro con i giovani

Giovedì 19 maggio alle ore 16.00 (ITA), nell’Aula Magna dell’Università Urbaniana nella Città del Vaticano, Papa Francesco accompagnerà i giovani di Scholas Occurrentes nel lancio del Movimento internazionale

Città del Vaticano, 17 maggio 2022 – Scholas è nata dai programmi “Escuelas de vecinos” e “Escuelas hermanas” sviluppati nella città di Buenos Aires su iniziativa dell’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio. Si è poi estesa ai cinque continenti dove si è consolidata come Fondazione di diritto pontificio il 15 agosto 2015, ed è ora riconosciuta come Movimento educativo di carattere internazionale con il recente Chirografo firmato da Sua Santità.

“Tenendo conto che la Pontificia Fondazione Scholas Occurrentes continua oggi ad ampliare la sua azione caritativa e a strutturarsi come una comunità di comunità e movimento educativo di carattere internazionale, ha bisogno di una nuova forma giuridica in linea con questa realtà”, si legge nel documento emesso il 19 marzo, nella solennità di San Giuseppe.

All’incontro parteciperanno personalità del mondo dell’arte, dello sport e della tecnologia, rappresentanti della società civile dei vari Paesi in cui Scholas è attiva e molti giovani che hanno preso parte ai programmi educativi che l’organizzazione ha sviluppato negli ultimi anni.

Il Papa terrà la lezione inaugurale della Scuola “Laudato Si'”, a cui partecipano 50 studenti provenienti dall’Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Spagna, Haiti, Italia, Messico, Panama, Paraguay, Portogallo e Panama. Per un anno, questi giovani impegnati nella cura della Casa Comune svilupperanno progetti di impatto socio-ambientale nelle loro comunità. Il leader degli U2, Bono Vox, sarà uno dei relatori invitati a parlare nella Scuola.

Infine verranno annunciate le azioni previste per l’anno in corso nei vari Paesi in cui Scholas è presente.

L’incontro potrà essere seguito in streaming sul canale YouTube di Vatican Media.

Luogo: UNIVERSITÀ URBANIANA – Via Urbano VIII, 16, 00165 Roma RM, Italia.

Data: 19 MAGGIO 2022

Accesso: entro le ore 15:00

Modalità di accreditamento:

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti

Se necessario, potrebbero essere adottati criteri di priorità.

