Ferrara, 27 mar – Ci sarà anche Paolo Savona, presidente della Consob, domani a Ferrara per l’inaugurazione della nuova sede emiliano-romagnola dell’associazione Guido Carli, dedicata alla memoria, all’eredità e all’opera del celebre giurista, che fu governatore e direttore generale della Banca d’Italia, ministro, presidente di Confindustria, senatore e, tra le altre cose, anche consigliere comunale a Comacchio, città d’origine della famiglia. L’appuntamento è domani, lunedì 28 marzo alle 11, al Teatro Comunale della città estense (corso Martiri della Libertà, 5). L’associazione avrà la propria sede regionale a palazzo Crema, in via Cairoli 13.

Saranno presenti e interverranno, oltre a Savona, anche: l’assessore regionale Paolo Calvano, i sindaci di Ferrara, Alan Fabbri e Comacchio, Pierluigi Negri, con: Federico Carli, presidente dell’Associazione e Riccardo Maiarelli, imprenditore, past presidente della fondazione CARIFE e di Confindustria Ferrara. A moderare l’incontro sarà il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio.

Per l’occasione, le autorità e l’associazione presenteranno un progetto culturale di rilievo nazionale: l’archivio digitale completo degli scritti di Guido Carli, che raccoglie oltre milleduecento documenti, dalla tesi di laurea del 1936 a quelli pubblicati postumi. Consentirà infatti all’opinione pubblica di analizzare dagli occhi di un assoluto protagonista oltre cinquant’anni di storia nazionale, dalla Seconda guerra mondiale alla ricostruzione, dagli anni del miracolo fino all’integrazione europea.

Dopo l’evento, al Teatro comunale di Ferrara, a Comacchio, alle 17, sarà intitolata a Guido Carli la rotonda di ingresso alla città, all’intersezione tra via Spina e via Zappata. A seguire, dalle 18 circa, è previsto un aperitivo di presentazione dell’associazione presso la Manifattura dei Marinati.

