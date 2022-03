(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 La seconda serata de La Riccionese-Conversazioni e Contemplazioni è un charity show unico e inedito

LA RICCIONESE – CONVERSAZIONI E CONTEMPLAZIONI

PAOLO CEVOLI IN

AMO IL MIO OSPEDALE

Martedì 22 Marzo al Palariccione si tiene il secondo appuntamento della rassegna La Riccionese – Conversazioni e Contemplazioni.

Il protagonista della serata è Paolo Cevoli: comico amatissimo, Romagnolo DOP e Ambasciatore per Riccione di recentissima investitura.

Amo il mio ospedale è uno spettacolo unico e inedito, realizzato da Cevoli in collaborazione con l’ASL, i medici primari e i club service locali. Gli otto primari saliranno sul palco insieme a lui e saranno parte attiva di questo singolare show.

Il titolo dello spettacolo si riferisce all’Ospedale Ceccarini di Riccione, a cui saranno donati i proventi del charity event.

Sotto la locandina riepiloghiamo tutti i dettagli e le modalità di accesso alla serata.

Data e ora:

Martedì 22 Marzo 2022

Apertura porte ore 20:00

Inizio spettacolo ore 21:00

Dove:

Palariccione – Sala Concordia

Viale Virgilio, 17 – Riccione

Biglietti:

I biglietti possono essere ritirati, previa donazione a partire da € 20,00, alla postazione della Croce Rossa presso il Palazzo del Turismo di Riccione in Piazzale Ceccarini, 11.

Lo sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il Sabato e la Domenica dalle 9 alle 18.

L’accesso in Sala Concordia è consentito con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2