(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Pantelleria, Musumeci arrivato nell’isola con Armao, Razza e Cocina. In corso il sopralluogo nella zona della tragedia

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è appena arrivato a Pantelleria, assieme al vicepresidente Gaetano Armao, all’assessore alla Salute Ruggero Razza e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Dopo aver sorvolato in elicottero i luoghi colpiti dalla tromba d’aria, il governatore sta effettuando un sopralluogo nella zona in cui sono stati ritrovati i corpi delle due vittime. Successivamente la delegazione farà visita ai feriti ricoverati in ospedale.

Scarica le immagini a questo link: https://we.tl/t-QrULwssggW

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana

🔊 Listen to this