Comunicato Stampa

Pandemia e giovani: ragazzi di 16 nazioni concludono il primo incontro internazionale in

presenza in Italia, condividendo con Papa Francesco, il Ministro dell’Istruzione ed i fondatori di

Scholas i progetti nati dall’incontro e che realizzeranno nei loro paesi

Roma, 26 Novembre 2021: Grazie alle riflessioni emerse da tre giorni di incontri a Roma, un gruppo di cinquanta giovani della comunità di Scholas, ha presentato a Papa Francesco, al Ministro dell’Istruzione e ai fondatori dell’Organizzazione una serie di progetti da realizzare al rientro nei loro paesi.

I giovani partecipanti rappresentano uno spaccato della comunità mondiale di Scholas e provengono da 16 diversi paesi. Durante i tre giorni, la cultura dell’incontro dell’altro e dell’ascolto, promossi come fondamenti della società, sono stati messi al centro delle attività e discussioni.

Nicole Ferracci, 19, di Roma insieme a Marcella Vialà, 17, di Napoli hanno espresso il loro entusiasmo e spiegato: “abbiamo incontrato giovani di diversi paesi. Per comunicare abbiamo parlato in inglese o spagnolo, per alcuni è stato più difficile ma le esperienze che ci uniscono sono le stesse e vanno oltre le barriere linguistiche.”

Per Jorge Valero, 19, degli Stati Uniti, “qui a Roma ho capito meglio l’importanza della collaborazione, lasciando da parte l’individualismo fine a se stesso.” Durante la pandemia Jorge ha supportato la sua comunità combattendo l’isolamento nel quale spesso si sono trovati gli anziani migliorando la rete di comunicazione virtuale tra loro ed i giovani, attività che continuerà a sviluppare.

Dopo la rappresentazione teatrale dei ragazzi è intervenuto il Ministro Bianchi “vogliamo costruire una scuola delle affettività: se si ha una scuola di affetti si può costruire una comunità”.

Papa Francesco, rispondendo alla domanda di un giovane partecipante- Muhoza Sosthene Nahimana, rifugiato, proveniente dal Ruanda- ha voluto sottolineare “dobbiamo parlare di fratelli e sorelle non di numeri. Chi fugge dal proprio paese lo fa perchè vuole sopravvivere!”

La visita di S.S. si è conclusa, accompagnato da Josè Maria Del Corral ed Enrique Palmeyro, direttori mondiali della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

