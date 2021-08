(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia ritorna il Palio dei Lumi di Calcio in Costume a Pieve, giunto alla 43ma edizione, con le semifinali previste il 29 agosto dalle 15, e la finale l’Otto Settembre alle 15.30, preceduta il venerdi’ 27 Agosto alle ore 21 dalla cerimonia di sorteggio delle semifinali in piazza Pellegrini.

In ragione delle direttive di contenimento della pandemia di covid-19 le modalità di partecipazione agli eventi del Palio dei Lumi 2021 subiranno delle modifiche abbastanza stringenti per ottemperare alle attuali normative.

Nello specifico La CERIMONIA DI ESTRAZIONE DELLE SEMIFINALI non prevederà la rievocazione dell’assedio dei Lanzichenecchi, ma si limiterà al corteggio storico e all’ estrazione degli accoppiamenti delle semifinali del Palio dei Lumi.

Si svolgerà in piazza Pellegrini, più controllabile della piazza della Collegiata, dove si potrà accedere solo se muniti di green pass e assistere allo spettacolo solo da posto a sedere, fino ad esaurimento del numero di posti prestabilito.

Per le SEMIFINALI e FINALE DEL PALIO DEI LUMI si potrà accedere alle partite del proprio rione solo dopo prenotazione presso di esso (disponibilità max 90 posti a rione per un totale massimo di 180 persone a partita).

Anche in questo caso obbligatori possesso di green pass e visione della partita da posto a sedere, mentre I giocatori dei quattro rioni effettueranno in più un tampone molecolare poco prima delle sfide.

Le partite saranno trasmesse in diretta video streaming sulle pagine facebook del Comune di Pieve, di “Pieve presenta Pieve” e del “Palio dei Lumi”, per permettere a tutti di poterle vedere.

Per prenotare i posti disponibili questi sono i riferimenti per ogni singolo rione:

Grazie mille per la divulgazione, cordiali saluti.

Luca Gradi

Assessore a cultura, Biblioteca e Promozione del Territorio

Comune di Pieve Santo Stefano

🔊 Listen to this