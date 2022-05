(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Palermo: Siracusano (FI), bene accordo c.destra, adesso compatti per vincere al primo turno

“L’accordo del centrodestra per le elezioni comunali di Palermo è una bella notizia per la nostra coalizione, per la città, e per la Sicilia che nei prossimi mesi sarà chiamata a votare per scegliere il prossimo presidente della Regione.

Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per il contributo decisivo dato in queste ultime ore per trovare la quadratura del cerchio, ringrazio il nostro coordinatore Gianfranco Micciché per il lavoro svolto, e – non per ultimo – ringrazio Francesco Cascio per la grande generosità e per il senso di responsabilità dimostrati in questa delicata occasione.

Adesso tutti compatti nel sostenere la candidatura unitaria di Roberto Lagalla e per vincere al primo turno.

Forza Italia sarà protagonista anche a Messina, supportando con determinazione Maurizio Croce, unica vera espressione del centrodestra messinese, uomo in grado di far voltare pagina alla città dello Stretto”.

Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

Fabrizio Augimeri

