lun 13 giugno 2022 PALERMO: I CARABINIERI DEL ROS ESEGUONO ORDINANZA DI AGGRAVAMENTO CON APPLICAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE A CARICO DI GUTTADAURO GIUSEPPE, cl.48.

All’alba di oggi i Carabinieri del ROS, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Palermo, hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di GUTTADAURO Giuseppe, medico chirurgo, già in servizio all’ospedale Civico di Palermo.

Il 12 febbraio u.s., a conclusione di un’attività investigativa condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e coordinata dal Procuratore Aggiunto dr. Paolo Guido e dai Sostituti Procuratori dr.ssa Francesca Mazzocco e dr. Bruno Brucoli, GUTTADAURO era stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare poiché gravemente indiziato, come riportato nel provvedimento, di “aver fatto parte, con funzioni strategiche, dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra” e segnatamente della famiglia di Roccella”. Tra i destinatari di quell’ordinanza, anche il figlio, Mario Carlo, indiziato di aver cooperato con il padre alle attività illecite della citata “famiglia”.

In quella circostanza, tuttavia, in considerazione dell’età over 70 e dell’assenza, a quella data, di eccezionali ragioni cautelari, GUTTADAURO Giuseppe era stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Dalle indagini successivamente svolte sono emersi, tuttavia, elementi che hanno consentito di ipotizzare:

plurime violazioni agli obblighi di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano impostigli con il provvedimento cautelare;

la ricerca di canali di comunicazione riservati per interloquire con terzi, compreso il ricorso ad applicazioni a suo dire non intercettabili,

