(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Palermo: Fiano (Pd), centrodestra si scusi e tagli legami con Dell’Utri e Cuffaro

“Mentre oggi il centrodestra ha dato una prova di politica miserabile attaccando senza vergogna un candidato rispettabilissimo come il caporalmaggiore Nicola Piraino con parole delle quali in particolare Tajani e Lagalla dovrebbero scusarsi, la cronaca ci racconta di un altro grave arresto in casa di FdI. Un candidato che avrebbe chiesto aiuto ai boss. Vedremo come proseguiranno le indagini, ma i partiti di centrodestra invece di trascinare il confronto a un livello infimo, dovrebbero preoccuparsi di porre fine ai legami con Dell’Utri e Cuffaro, altrimenti il loro atteggiamento apparirà solo come una cortina di fumo per coprire pecche e lati oscuri”.

Lo dichiara Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

🔊 Listen to this