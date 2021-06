(AGENPARL) – gio 10 giugno 2021 Palazzo Thiene, oggi la firma del rogito tra Comune di Vicenza e Immobiliare Stampa

Rucco: “Nel giorno del terzo anniversario del mio mandato abbiamo sottoscritto l’atto che da’ il via ufficiale ad un progetto lungimirante per la nostra città”

Con la firma del rogito tra Comune di Vicenza e Immobiliare Stampa, avvenuta oggi pomeriggio nella sala degli Stucchi nella sede municipale, Palazzo Thiene viene acquisito nel patrimonio comunale.

Alla sottoscrizione dell’atto, redatto a titolo gratuito dal notaio Giuseppe Curreri di Montecchio Maggiore, erano presenti il sindaco Francesco Rucco insieme con i rappresentanti della giunta e molti consiglieri comunali.

Ad apporre la firma per il Comune di Vicenza è stato il dirigente del servizio Programmazione, contabilità economico-finanziaria Mauro Bellesia, mentre per Immobiliare Stampa il delegato Roberto Moretti.

“Nel giorno del terzo anniversario del mio mandato abbiamo sottoscritto l’atto di rogito con il quale Palazzo Thiene viene acquistato dal Comune di Vicenza – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Ora attenderemo, come previsto dalla legge, il decorso del termine per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato ed entro 60 giorni al massimo avverrà il passaggio di proprietà dell’immobile. È un momento storico per Vicenza, con l’acquisizione al patrimonio comunale di un palazzo importante, tassello essenziale di storia e cultura della nostra amata città, polo museale e sede di uffici. Ora lavoreremo per riaprirlo e restituirlo ai cittadini”.

A partire da oggi decorreranno i 60 giorni previsti per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato.

