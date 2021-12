(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Palazzo Orléans, i Giardini aperti per l’Immacolata e da giovedì c’è il presepe

Domani, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, i Giardini del Palazzo Orléans resteranno aperti non solo la mattina, ma anche nelle ore pomeridiane. I visitatori, dunque, potranno approfittare del giorno di festa per respirare l’atmosfera natalizia all’interno dell’eccezionale scenario naturale offerto dal Parco della presidenza della Regione Siciliana. I circa tre ettari e mezzo dei Giardini, infatti, accolgono un inedito patrimonio naturale composto da numerose specie faunistiche e ben 350 esemplari di 70 specie animali diverse. Anche mercoledì 8 dicembre, dunque, sarà possibile ammirare i Giardini del Palazzo Orléans nei consueti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. E da giovedì 9 sarà visitabile anche il presepe allestito all’interno del Parco.

L’inaugurazione del presepe avverrà domani (mercoledì 8 dicembre) alle ore 18 alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci. I giornalisti per partecipare devono accreditarsi a questo [link](https://forms.gle/6kXGfACU7zFeVGaJ7) entro le ore 11 di domani.

