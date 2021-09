(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Grazie per la cortese attenzione.

::::::::::::::::::::

Si svolgeranno giovedì prossimo 30 settembre 2021 con inizio alle ore 16,00 le Cerimonie di Inaugurazione a Palazzo Colonna a seguito dei lavori di riqualificazione che hanno interessato la Sala Consiliare ed alcune stanze istituzionali del primo piano con l’obiettivo di cominciare a far nascere quel Polo culturale ed espositivo che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Colizza persegue da tempo.

Verranno inaugurati nell’ordine: il Museo dei Lingottini d’oro Italia ’90, il Museo storico del Costume dedicato ai Colonna dal ‘400 al ‘900 e quindi si passerà all’evento benefico “A Marino la solidarietà è d’oro” a favore della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus.

Nel catalogo stampato per l’occasione, che verrà distribuito a tutti i presenti, le tre iniziative sono state dettagliatamente spiegate.

Il Museo dei Lingottini d’oro Italia ’90 vedrà esposti i 50 lingottini d’oro che furono realizzati all’epoca del Campionato Mondiale di calcio del 1990 per ringraziare i giocatori azzurri di aver scelto Marino per il loro ritiro dall’8 giugno all’8 luglio 1990 ma che rimasero in una cassetta di sicurezza della BCC Colli Albani dove furono rinvenuti nel luglio dello scorso anno. Un referendum popolare espresse la volontà di renderli accessibili al pubblico in una mostra permanente.

Il Museo storico del Costume, ideato dall’Associazione Arte e Costumi Marinesi in collaborazione con l’Associazione Lo Storico Cantiere, realizza un desiderio ed una volontà dell’Amministrazione Comunale di far conoscere la storia di una famiglia quale quella de I Colonna di Marino in un lungo periodo che va dal ‘400 al ‘900. In Mostra quindi gli abiti dei personaggi della più illustre famiglia vissuta a Marino: Marcantonio Colonna, Vittoria Colonna, Felice Orsini, Lucrezia Tomacelli, Marina D’Este, Maria Giovanna Cattaneo Della Volta e tanti altri ai quali è stato dedicato un prezioso opuscolo illustrato.

Partner etico dell’iniziativa è la Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus, dal 1964 punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale, a cui sarà dedicato l’evento benefico “A Marino la solidarietà è d’oro”: un’asta di quadri d’autore che ha visto il coinvolgimento di 26 artisti locali e non che si sono messi in gioco, offrendo le loro opere, in questa straordinaria gara di solidarietà il cui ricavato andrà a favore di tanti bambini, giovani e adulti che ogni giorno affrontano l’importante sfida di andare oltre il buio e il silenzio.

Alla importante serie di eventi saranno presenti le massime autorità istituzionali del Comune di Marino a cominciare dal Sindaco Carlo Colizza, dal Presidente del Consiglio Sante Gabriele Narcisi e agli Assessori comunali. Ha assicurato la sua presenza anche il Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli.

Un ringraziamento dovuto va agli Sponsor: la BCC COLLI ALBANI presieduta dal dott. Maurizio Capogrossi e DEM SUPERMERCATI per la sensibilità dimostrata nel sostenere gli eventi del 30 settembre 2021 a palazzo Colonna.

🔊 Listen to this