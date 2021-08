(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 Palazzo Chiericati, ripristino del sistema antipiccione

A Palazzo Chiericati da tempo vengono adottati sistemi che consentono la corretta tutela dell’edificio palladiano, sede del Museo civico, in particolare dalla presenza di piccioni.

Il Comune di Vicenza ha stanziato 10.250 euro più iva per ripristinare il sistema elettrostatico antipiccione, installato negli anni 2000, in occasione del restauro delle facciate, che non funziona da qualche tempo.

Insieme alle reti installate in vari punti del palazzo con i dissuasori, l’impianto consentirà di tenere lontani i volatili che purtroppo sporcano e danneggiano le superfici del palazzo.

“Il ripristino del sistema antipiccione aiuterà in particolare a tenere lontani i piccioni dal porticato di accesso al museo e consentirà quindi di riqualificarlo ed è un segnale di attenzione nei confronti di uno degli edifici monumentali di Vicenza – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron

“Oltre alle iniziative già consuete contro i piccioni, l’intervento aiuterà a tenere in ordine e ben conservato uno dei più bei siti culturali della città” – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto.

