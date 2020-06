(AGENPARL) – sab 27 giugno 2020 Palazzetto dello Sport, al via il bando per i lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino

Una grave carenza manutentiva negli ultimi 20 anni ne aveva causato la chiusura forzata. Tornerà alla cittadinanza in piena sicurezza

Roma, 27 giugno 2020 – È stata pubblicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino “Palazzetto dello Sport” di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro.

Gli interventi previsti riguardano un complessivo lavoro di risanamento e adeguamento a norma che interesserà gli ambienti interni con la riqualificazione totale dell’area, sia relativa agli spazi da gioco che agli ambienti degli spogliatoi, con il ripristino della funzionalità dei due servoscale per disabili.

In particolare questi gli ambiti di intervento:

· nuova distribuzione funzionale interna con la ristrutturazione degli ambienti spogliatoi e adeguamento normativo dei blocchi bagni, riqualificazione zona vip, realizzazione di un presidio medico per la zona spettatori, realizzazione di due locali ad uso ufficio con relativi servizi;

· rifacimento della pavimentazione dell’area per l’attività sportiva danneggiata;

· rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura;

· rifacimento dell’impermeabilizzazione e interventi di ripristino della zona balaustra esterna;

· trattamento di ripristino e conservazione delle superfici in calcestruzzo cavalletti di sostegno della cupola;

· rifacimento impianto elettrico;

· rifacimento dell’impianto di illuminazione;

· rifacimento Impianto di climatizzazione;

· ripristino della funzionalità dei due servoscale per diversamente abili.

La gara, che prevede un importo complessivo del totale di appalto pari a € 2.577.331,60 (iva esclusa), si svolgerà con una procedura telematica sulla piattaforma “TuttoGare” disponibile al seguente indirizzo: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id20444-dettaglio.

“ È un’opera di interesse storico-artistico, oltre che sportivo, che appartiene al nostro patrimonio culturale da tutelare. La sua massima valorizzazione passa attraverso la necessaria manutenzione e la rinnovata possibilità di utilizzarlo come casa dello sport. L’intervento era atteso da tempo, gli uffici e l’Assessorato Sport hanno lavorato molto al fine di preservare le esigenze di conservazione e di garantire i requisiti di sicurezza in relazione alla fruizione e alla funzione della struttura. Un grande simbolo della città presto tornerà a disposizione di tutti ”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, che è stata la casa della Virtus per tanti anni, oltre ad un’opera di interesse storico-artistico di pregio, come promesso tornerà alla sua funzione. Lo avevo anticipato e finalmente è stato pubblicato il bando che prevede un progetto per un unico lotto di lavori di risanamento e adeguamento a norma che sono necessari per la riapertura dell’impianto. Ricordo infatti che, a seguito di approfondimenti tecnici sullo stato di conservazione che ha evidenziato una grave carenza manutentiva negli ultimi 20 anni, l’impianto ha dovuto subire una chiusura forzata. La struttura sarà di nuovo la sede, bellissima, di attività sportive” ha commentato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.

