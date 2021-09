(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=813df706e8&e=f3004cd878)

GLI EVOLVE ALBA VINCONO IL PADOVA ROCK CONTEST

Si è tenuta il 4 Settembre 2021 al REWIND di Lonigo la 3a edizione del Padova Rock Contest, il concorso musicale dedicato alla musica rock originale organizzato da Luca Norcia della Mr. X Promotion

La rock band Evolve Alba trionfa al Padova Rock Contest, aggiudicandosi tra oltre 50 band, il premio principale, oltre il primato in altre categorie.

Vincono infatti anche il “Premio della Critica”, quello per la “Miglior Canzone” del contest con “Farfalle e spine”.

Premiati anche Nicola Lazzaro come miglior voce e Luigi Carrai come miglior batterista. Da segnalare inoltre il terzo posto come miglior chitarrista ottenuto da Nicola Ongania.

I vincitori sono stati designati esclusivamente dalla votazione di una giuria tecnica.

