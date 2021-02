PADERNO DUGNANO (MI): AGGRESSIONE E RAPINA A TRE COETANEI, DENUNCIATI DAI CARANINIERI 9 MINORENNI

(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 Paderno Dugnano (mi): aggressione e rapina a tre coetanei, denunciati dai carabinieri 9 minorenni

Al seguente link è possibile scaricare un breve contributo video: https://we.tl/t-5HWBSVPKK9

Nel pomeriggio dell’08 dicembre 2020, un nutrito gruppo di giovani, tutti minorenni, partiti dai quartieri Affori/Comasina di Milano, raggiungevano in treno la stazione ferroviaria di Paderno Dugnano, allo scopo di attuare una spedizione punitiva ai danni di un loro coetaneo, responsabile di aver redarguito uno degli aggressori che, durante una lezione tenuta in modalità “DAD”, infastidiva con il proprio comportamento i compagni di classe impegnati a seguire la lezione.

Gli aggressori, una volta individuato il minore da punire, si scagliavano contro lo stesso con calci e pugni. Nella medesima circostanza, venivano aggrediti altri due minorenni, che intervenivano in difesa dell’aggredito, i quali, soccorsi e accompagnati presso il locale pronto soccorso, venivano dimessi con prognosi di 10 e 20 giorni. Uno di questi ultimi, nella circostanza, veniva, tra l’altro, rapinato della propria bicicletta.

I Carabinieri di Paderno Dugnano, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, provvedevano ad acquisire le registrazioni dei sistemi di video sorveglianza dell’intera area della stazione ferroviaria di Paderno Dugnano e, una volta individuato l’organizzatore della spedizione punitiva, lo deferivano in stato di libertà per rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali in concorso. Il P.M. inquirente, vagliati i gravi indizi a suo carico, richiedeva ed otteneva dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni l’ordinanza restrittiva della misura cautelare della permanenza in casa, provvedimento eseguito dai Carabinieri in data 31 dicembre 2020.

L’ulteriore attività investigativa sviluppata dai Carabinieri su direttive del P.M. della Procura dei minori, consentiva, in breve tempo, di individuare e deferire a quell’A.G. altri 8 minorenni, tutti responsabili, in concorso tra di loro, dei gravi fatti di violenza attuati nel pomeriggio dell’8 dicembre 2020, ai danni dei 3 studenti padernesi.

In data 29 gennaio 2021, i militari della Tenenza di Paderno Dugnano, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno concluso gli interrogatori degli 8 minorenni indagati in ordine ai reati di rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali, all’esito dei quali tutti hanno ammesso le proprie responsabilità.

Paderno Dugnano, 02 febbraio 2021

