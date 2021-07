(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Pace: istituire Giornata internazionale vittime civili di guerre

Pace: oggi tavola rotonda e concerto a Taormina su vittime civili conflitti alle 15, all’hotel Villa Diodoro, a Taormina, “Mai più vittime civili di guerra: la cultura della pace e della solidarietà quale strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti”, organizzata dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra, a cui parteciperanno personalità di alto livello nazionali ed internazionali. Un’occasione per lanciare la proposta di istituire una Giornata internazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, Giuseppe Castronovo, il presidente del Comitato promotore per l’istituzione della Giornata internazionale delle vittime civili di guerra, Umberto Vattani, la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, l’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, l’ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla. Seguirà alle 21.30, al teatro Antico di Taormina, il concerto “Musica da Gerusalemme, segni di speranza”, con il pianista Mohammed Al Sheikh.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

