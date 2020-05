(AGENPARL) – gio 28 maggio 2020 PACCHETTO UE: BRUNETTA, “ADESSO TOCCA A NOI: L’ITALIA È PRONTA A DIRE DI SÌ ALLE RISORSE EUROPEE? COME SPENDERLE SE IL GOVERNO NON HA NEANCHE PRESENTATO IL PNR?”

“Adesso tocca a noi: l’Italia è pronta per decidere da subito se dire di sì alle risorse europee, divisa com’è al suo interno tra europeisti di Governo e di opposizione, che spingono per sfruttare fino in fondo le risorse del piano; e sovranisti di Governo e di opposizione, che spingono invece per rifiutarle, in nome del grido, alquanto stupido, “ce la faremo da soli”? E, nel caso il nostro Paese decidesse di essere della partita, dopo infinite mediazioni e funambolismi del mago Conte, saprebbe l’Italia come spendere questi 172 miliardi di euro? Oppure si comporterebbe come con i fondi europei, che mai è riuscita ad utilizzare bene e nei tempi giusti?”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul Riformista.

“Su queste amare domande purtroppo non possiamo che manifestare grande pessimismo, anche perché il secondo Governo Conte, ad aprile, non ha neanche presentato il Piano Nazionale delle Riforme che avrebbe dovuto accompagnare il Documento di Economia e Finanza. PNR nel quale avrebbe dovuto delineare tutta la strategia di interventi riformatori relativi al triennio 2021-2023, interventi dettagliati per ambito e con i relativi costi. Certo l’Europa aveva consentito di rinviare la presentazione del PNR di qualche settimana, ma era L’Italia che ne aveva bisogno per la sua credibilità verso l’Europa, i mercati e, soprattutto, gli italiani. Ecco, questa è la sfida, per noi drammatica”.

