(AGENPARL) – dom 30 agosto 2020 PACCHETTO UE: BRUNETTA A CONTE, “VADA SUBITO IN PARLAMENTO A FARE CHIAREZZA, IL TEMPO DEI RINVII E DELLE CHIACCHIERE È FINITO”

“Si pone il dilemma del se e quando i fondi dei quattro pilastri europei entreranno definitivamente nella Legge di Bilancio. Ad esempio, i 37 miliardi di euro del MES saranno inseriti nella programmazione triennale delle risorse oppure no? In altre parole, il Governo metterà finalmente per iscritto di voler utilizzare questo strumento, spiegando nel dettaglio per quali spese sanitarie li utilizzerà (tra i possibili utilizzi c’è quello delle spese per l’edilizia scolastica, tanto per fare un esempio di stretta attualità), oppure non prevederà di usare il fondo Salva Stati? I quasi 30 miliardi del fondo SURE (la cifra definitiva non è ancora stata resa nota ufficialmente dalla UE), per i quali il Governo ha fatto già richiesta, saranno contabilizzati oppure no? Per coprire quali voci di spesa: cassaintegrazione, misure di sostegno al reddito, congedi parentali o altro? Ancora, relativamente ai circa 40 miliardi di possibili fondi BEI, di cui nessuno finora ha parlato, il Governo chiarirà finalmente se intende prenderli o no e quale uso intende farne, sempre in Legge di Bilancio? Infine, in relazione ai fondi più importanti e corposi, quelli del NGUE Fund, pari a 209 miliardi di euro, il Governo dettaglierà esattamente a quali programmi di spesa saranno destinati e in quali anni li spenderà? Saprà mettere per iscritto, una volta per tutte, se intende ricorrere soltanto alle risorse a fondo perduto (grants), oppure se ritiene sia necessario anche far ricorso ai prestiti (loans)?”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un intervento sul Giornale.

“Anche l’Europa, d’altronde, ha le sue grandi responsabilità nel creare incertezze caotiche. Ad oggi, la Commissione Europea non è stata ancora in grado di dire se e quando sarà ripristinato il Patto di Stabilità e Crescita, con i relativi regolamenti e trattati collegati sulle regole di finanza pubblica degli Stati membri (Fiscal Compact, Two Pack, Six Pack), e il Temporary Framework, sulla sospensione temporanea degli aiuti di Stato alle imprese nazionali. In assenza di queste certezze, come faranno i Governi a programmare l’andamento delle proprie finanze pubbliche nei prossimi anni? A fronte di questo caos economico, politico e istituzionale, italiano ed europeo, e a fronte di una pandemia che sta rialzando la testa con all’orizzonte nuovi lockdown generalizzati, vada il presidente Conte immediatamente in Parlamento a fare chiarezza, prima che sia troppo tardi. Prima delle elezioni regionali e del referendum. Il tempo dei rinvii, delle chiacchiere, delle palle in tribuna è finito. Perché dopo il caos c’è solo la bancarotta”.



