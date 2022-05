(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 Salvatore Emblema

a cura di Sylvain Bellenger

26 maggio

30 ottobre 2022

Museo e Real Bosco di Capodimonte

, Napoli

26 maggio al 30 ottobre 2022

, presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, si terr

la più ampia personale in un museo pubblico dedicata all’artista Salvatore Emblema

(Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006.

La mostra, a cura di

Sylvain Bellenger

realizzata con

il supporto scientifico del

Museo

Emblema

e del suo archivio, con la

collaborazione dell’Associazione

Amici di

Capodimonte Ets

La mostra si inserisce nel ciclo di mostre focus

“Incontri Sensibili”

cui le opere di artisti contemporanei sono messe a confronto con quelle della collezione

storica del Museo ed

evidenzia la stretta relazione tra l’attività pittorica e la parallela ricerca

in campo installativo di Salvatore Emblema

Mentre tutti i pes

ci imparavano

a nuotare dentro il buio dei

loro stessi corpi, io ammaestravo

il mare dell’ombra per poi navigare

il ventre trasparente del cielo

ingannato dalle ore pi鸞oblique.

Ma era solo la terra degli occhi miei

e mi

tiranneggiava ancora a giorni alterni,

Salvatore Emblema

Agenda, 1988

Una mostra diffusa, tra Museo e Real Bosco

A Capodimonte, il progetto espositivo si articola in un percorso diffuso tra gli spazi interni

del Museo e quelli esterni del Real Bosco, per approfondire quel processo di

riappropriazione e sublimazione dell’elemento naturale e paesaggistico che ha

caratt

erizzato gran parte dell’attività di Emblema tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni

’80.

La mostra si inserisce nel filone di mostre

monografiche dedicate

al rapporto di alcuni

artisti con la città di Napoli:

Pablo Picasso, Caravaggio, Vincenzo G

emito, Lu

ca Giordano,

Santiago Calatrava

Salvatore Emblema

(Terzigno, 1929

2006)

ato alle pendici del Vesuvio, ha saputo

coniugare lo scenario delle sue origini con il linguaggio astratto di matrice americana.

Conosciuto per l’uso di materiali comuni,

come la juta con cui ha composto i grandi dipinti

segnati da figure geometriche, in mostra sono presentate anche opere meno note, tra cui

alcune installazioni ambientali, indagini sul rapporto tra opera e ambiente, azione e contesto.

Al successo che ha con

notato gli anni ‘50 fino all’inizio degli anni ’80, è seguito un periodo

di incomprensione da parte del pubblico. Per questo Capodimonte ha voluto fortemente

dedicare a Salvatore Emblema un’ampia mostra, diffusa tra secondo e terzo

piano del

Museo, Cellaio

Bosco, ripercorrendo le fasi della sua ricerca, sia in senso cronologico

che tematico. Per la prima volta 

anche esposta, nella sala

Incontri sensibili

, l’installazione

Scatole Trasparenti

(1969

74), desunta da uno studio dell’artista.

percorso nel Museo

Nella Sezione di Arte Contemporanea de

l Museo,

le oltre 30 opere pitto

riche rappresentano lo

sviluppo

della ricerca dell’artista in vent’anni di

attività, tra gli anni ’60 e ’80.

Attraverso la pittura, Emblema destruttura e

amplifica ne

llo spazio gli elementi costitutivi del

quadro, valicando la superficie del supporto.

Ne emerge una produzione operata dentro e fuori

l’oggetto

quadro, pur lasciando inalterato quel

linguaggio visivo e corporeo, fatto di colore, forma,

luce e materia.

ui tra le tele tinte, sovrapposte e detessute

lle tonali瓠 di

celeste

, rosa,

e nei caldi

giallo,

rosso

o marrone

esaltate nella loro materica bellezza dalla luce naturale in sala

spicca

Senza Titolo / Terraemotus

, l’imponente opera in t

erre

colorate e carbone su

tela di juta

, misure

250 x 450 cm

, originariamente realizzata per il tragico terremoto del 1980

che sconvolse la Campania.

opera

reste狠 nella Sezione di Arte Contemporanea del Museo come d

onazione

degli

Eredi Emblema a Capodimonte

Nelle parole di Emblema si coglie tutto il senso della sua ricerca e il suo rappor

to con la

pittura.

“Debbo confessarti una cosa. Esporre i quadri mi spaventa assai. Perché i quadri miei

spazio di essere accolti. Addirittura implorano i muri di ca

mbiare la loro stessa natura, di

farsi porte immaginarie, cieli, orizzonti, terre o perimetri per lo sguardo. Ma alla fine cosa

diamo in cambio? Trasparenza, quella sicuramente. Ma ti basta? Io e i miei quadri ci offriamo

come carne nuda ai tuoi occhi giud

ici. Ma così ci sono quasi gli estremi per l’oltraggio al

pudore. Capisci? Io non lo so se la pittura  ancora una cosa attuale o se vale la pena, oggi,

fare ancora un quadro. So solo che un quadro ben riuscito assomiglia tanto a una casa con

la pelle sott

movimento del sole. Proprio o

ra, qui. Mentre ti sto parlando

Lo spazio interno del

Museo e quello

esterno del Bosco

trovano un ideale punto

di conver

genza nella sala

“Incontri

Sensibili”,

al secondo piano. Qui

l’orizzonte del giardino storico di

Capodimonte incontra

opera

Senza

Titolo

, 1989

lo schermo quadripartito

dell’opera

Scatole Trasparenti

progetto inedito, risalente agli inizia degli

anni

Settanta

che segna il

tentativo p槹

avanzato e rarefatto di includere la variabile

ambientale e l’elemento paesaggistico

all’interno dell’opera d’arte.

Scatole Trasparenti

è un’opera dei

primissimi anni ‘70 che Salvatore

Emblema lascia allo stadio di prototipo. La

trasparenza p

ropria della plastica,

sebbene limpida e pura, sembrava

collidere con la pratica artigianale

prediletta dall’artista. Il progetto è

presentato per la prima volta al pubblico in

una versione realizzata in plastica eco

sostenibile e concepita come uno spazio

accessibile solo ag

li occhi

dell’osservatore.

Scatole trasparenti

 un

possibili瓠 sensoriali infinite, accogliendo

dentro la pelle dell’opera, solo

apparentemente muta e impenetrabile,

tutte le va

riabili paesaggistiche

del Real

Bosco

di Capodimonte. Un quadro

perseguito nello spazio e con lo spazio.

Una unità abitativa minima, binaria. Come un incontro a due: tra lo sguardo e l’orizzonte.

E sempre nelle sue parole si coglie il suo personale significato di “quadro”, “muro”,

“orizzonte”, “tempo” …

“Per

capire cos’è un quadro uno si dovrebbe prima domandare a cosa è legato. Io credo

che dopo il focolare la pittura è la più domestica delle cose umane. Non c’è pittura senza

casa. Come non c’è casa senza muri. Nelle canzoni, forse. A me il muro, devo dire,

seduce

come fosse un corpo vivo. 저 il confine, la soglia tra lo spazio dove governi tu e quello dove

governa qualcos’altro. Appartiene alla geografia dell’esistenza più che all’edilizia.

protegge dai dubbi dell’orizzonte aperto. Pensaci, i muri vivono d

i tempo. E il tempo li segna.

Li graffia, li tormenta. Ma tutto questo avviene fuori. E dentro?

Magari la pittura  lo

strumento che ci siamo inventati per tormentare i muri: da dentro. Che poi  tormento buono,

si capisce. Come quando consumiamo, fino all

o sfinimento, le cose che amiamo. Per troppo

averle tenute tra le mani”

Le installazioni, tra Cellaio e Real Bosco

Le tele esposte nel Museo preludono e suggeriscono le evoluzioni ambientali degli anni

successivi, visibili all’interno del Cellaio, uno dei

17 edifici storici del Real Bosco. Qui sono

esposte alcune delle grandi installazioni realizzate negli anni Settanta, concepite come un

complesso congegno scenografico. Giochi di trasparenze, superfici tessili, lignee e

metalliche si fondono con l’archite

ttura ospitante e con lo spazio naturale circostante.

Queste installazioni sono esempi di una ricerca meno nota, una indagine sulla realt

sensibile.

“Ad un certo punto ho voluto rubare il quadro al muro. Desideravo una pittura che la potevi

abitare. E

partivo dallo schema di una siepe che filtrava la luce. Ma come costruire uno

spazio senza dividerne un altro? Assegnai ad ogni materiale la sua trasparenza, la sua

personale portanza nell’aria. Ed era un Labirinto. Però facile, benevolo. Me ne accorsi

che andavo alzando qua e 泠⸀ Ogni cosa diventava immagine, forma, colore. E perci era

pittura. Ma era una pittura nuova e mi emozionava, forse perché non la f

acevo io

(Salvatore

Emblema)

Altre installazioni di maggiore ampiezza sono poste in stretta relazione con il paesaggio del

eal Bosco di Capodimonte, parte integrante del percorso diffuso. Tra queste, ci sono

Ricerca sul paesaggio

, 1972

74, un’insta

reste狠 a Capodimonte, esposta sulle praterie antistanti il Cellaio, come dono da parte de

eredi Emblema

Nel Cortile monumentale della Reggia sa狠 visibile

Senza Titolo / Ricerca sull’architettura

2000,

una struttura cubica in ferro e pietra lavica di 3 metri.

In questi lavori, gli elementi e le variabili dello spazio

concreto sono unite entro una superficie d’insieme,

pittorica e visuale al contempo. Le istallazioni

ambientali si smaterializza

no fino a diventare sottili

filtri per lo sguardo, paesaggi incastonati nel

paesaggio.

Biografia

Salvatore Emblema nasce a Terzigno (Napoli) nel 1929. Dopo aver frequentato l’istituto

d’arte e la Scuola del Corallo di Torre del Greco, la sua ricerca pren

de avvio a Roma, dove

si trasferisce nel 1948, portando con 珩 i primi lavori: collages di foglie disseccate

(“fullografie”) il cui successo gli aprirà le porte dei circoli artistici di via del Babuino. Nel corso

degli anni Cinquanta sperimenta nuovi mater

vulcaniche, che compariranno nelle opere esposte nelle prime personali, a cominciare da

quella del 1956 presso la Galleria San Marco. Nello stesso anno si reca negli Stati Uniti

dove intraprende un perco

rso di studio e di comprensione profonda delle proprie esigenze

creative. Conosce gli artisti della School rimanendo colpito, soprattutto, dalla ricerca di Mark

Rothko. Agli inizi degli anni Sessanta vive tra Roma e Napoli. Lavora come scenografo a

Cinecit

瓠 realizzando interni per numerosi film, tra i quali La strada di Federico Fellini. Nasce

in quegli anni una serie di opere caratterizzate da una profonda istanza materica. Nella

seconda metà del decennio vedono la luce le prime “tele nude”, incorniciate

da fasce di

colore. Lo spazio reale e quello pittorico coesistono in una matrice unica e si esaltano l’un

l’altro. È un ulteriore passo verso quella che sarà la sua conquista più personale: la

“Trasparenza”, canonizzata da Giulio Carlo Argan nel 1979. Le t

ele “detessute”, come le

definisce Palma Bucarelli, sono l’oggetto di numerose esposizioni durante tutto il corso degli

anni Settanta. Quel grande fermento creativo culmina nel 1979 con due importanti

esposizioni: a Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, e a Na

poli alla Villa Pignatelli. Nel 1980 e

nel 1982 partecipa alla Biennale di Venezia. Gli anni Ottanta segnano altre importanti tappe.

Un suo autoritratto sul tema della trasparenza  scelto da Argan per la collezione degli Uffizi

di Firenze, tiene personali

alla galleria comunale di Cesena (1981) e al Palazzo Reale di

Napoli (1985). Nel 1982 tiene una mostra al Museo Bojmans di Rotterdam, dedicata al suo

lavoro ambientale. Negli anni la pittura di Emblema  andata acquistando in scioltezza,

agil楴 compositi

va e urgenza di esecuzione: il rapporto tra la luce, la materia e gli elementi

fondanti della pittura si  sviluppato per semplificazioni successive, secondo le regole di una

“matematica emotiva”, definizione proposta dal critico israeliano Amnon Barzel.

Bibliografia ragionata

1954 U.Moretti

C.Levi,

Sui Modi della Pittura: Salvatore Emblema espone alla Galleria

San Marco Roma

, 1954

1954 A.Morese,

Foglie Morte sulla tavolozza di Salvatore

Settimana Incom, maggio 1954

1956 P.Girace

Artisti Contemporanei

apoli, 1956

1971 G.C. Argan

P.Bucarelli,

Emblema a Villa Pignatelli

Roma, 1971

1975 F. Menna,

Enciclopedia dell’Arte Moderna

Volume XIV Milano, 1975

1979 G.C.Argan,

Dipingere? Meglio Detessere

. L’espresso, Dicembre 1979 in

G.C. Argan

Occasioni di Crit

Bari, 1981

1985 G.C.Argan

P.Bucarelli

Emblema al Palazzo Reale di Napoli

Milano, 1985

1997 C.Cerritelli

L.Mango

Gefhule der Konstruktion

Heimbach, 1997

2001 G.C.Argan

L. Vinca Masini

L’arte Italiana per la scuola: Secondo Novecento

Milano,

2001

04 V.Sgarbi

G.Faccenda

Da Picasso a Botero

Milano, 2004

2004 A.Barzel

F.Maghallaes

V.Sgarbi

Colore e Trasparenza

Milano 2004

2006 G.Simongini,

La Fiamma di Cristallo: Astrattismo italiano 1910

Roma,2006

2007 E. Leone Emblema,

Appartengo alla Luce

Roma,2007

2009 F.Bonami,

Italics: Arte italiana fra tradizione e rivoluzione

Milano,2009

2009 AAVV

Emblema: Antologia in occasione della 53끂iennale di Venezia San Marino

2009

2013 P. Frank: Transparency, Napoli / Los Angeles, 2013

2015 Gianluca Marzia

Nudaluce

2016 Vincenzo Trione:

Atlante dell’Arte contemporanea a Napoli e in Campania 1966

2016,

Napoli, 2016

2017 AAVV:

Pompei@Madre

materia archeologica

, Napoli, 2017

Senza Titolo / Terraemotus

Tecnica: terre colorate e carbone su tela di juta

Dono degli Eredi Emblema

Eredi Emblema

Eredi Emblema

Tecnica: terre colorate su tele cucite

Eredi Emblema

Tecnica: terre colorate su tele cucite

Eredi Emblema

Tecnica: terre colorate e carbone su tela di juta

Eredi Emblema

Tecnica: terre colorate su tele tinte sovrapposte

Tecnica: terre colorate su tela di juta

Eredi Emblema

Scatole trasparenti/ricerca sul paesaggio

Dimensioni: 200 x 70 x 450 cm (10 moduli)

Tecnica: scatole in plexiglass

trasparenti ecocompatibili

Eredi Emblema

Fascine / Dipingere il paesaggio

Dimensioni: 4 moduli 240 x 240 x 60 cm

Tecnica: terre colorate su rami di castagno

Eredi Emblema

Ricerca sul paesaggio

Dimensioni: altezze variabili dai 300 cm ai 500 cm

Tecnica: strutture autoportanti di assi

Eredi Emblema

Pittura Ambientale, 1974-75

250 x 215 cm (modulo rosso)

Tecnica: strutture autoportanti di assi

Eredi Emblema

Ricerca sul Paesaggio / Survey on landscape

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE: visite guidate

La mostra

Salvatore Emblema

(26 maggio

30 ottobre 2022) sa狠

accompagnata da visite

guidate e percorsi didattici dedicati alle scuole e alle famiglie, progettati di concerto con il

dipartimento didattico del Museo Emblema e con la direzio

ne regionale del MIUR Campania,

grazie alla sensibili瓠 della direttrice, prof.ssa L

uisa Franzese

e del referente

regionale per

i beni e le atti

瓠 culturali,

promozione artistica

e politich

e ambientali, prof.

Bruno Palmieri.

In piena sinergia con l’impianto curatoriale,

le attiv楴 didattiche sono mirate a fondere, in

maniera multidisciplinare, come fossero estensioni della stessa identit culturale di

Capodimonte, l’educazione all’arte e all’ambiente.

I laboratori consentiranno a bambini, famiglie e studenti di speriment

are il metodo di

elaborazione e verifica che ha caratterizzato la ricerca di Salvatore Emblema, sia nella

produzione pittorica che in quella installativa. Le attiv楴 didattiche premetteranno di

conoscere le opere dell’artista non solo storicamente ed este

ticamente, suggerendo delle

materiali, le specifici瓠 della materia, elementi sempre presenti in ogni evoluzione della sua

pratica.

Sabato 28 maggio e sabato 4 gi

ugno 2022

VISITA GUIDATA CON EMANUELE LEONE EMBLEMA

Entrare nella poetica dell’artista ascoltando i racconti e gli aneddoti degli eredi, sbirciare

dietro l’opera d’arte per conoscere come nasce e come vive nel tempo. Emanuele Leone

Emblema fa狠

entrare il visitatore nel mondo del nonno

artista. Una speciale visita guidata

a cavallo tra il curator tour e laboratorio interattivo.

Visita compresa nel biglietto di ingresso al Museo.

Max 25 partecipanti

Durata: 2 ore

Info e prenotazioni al numero 081

Salvatore Emblema (1926

2006)

di date

Il 25 Aprile Salvatore Emblema nasce a Terzigno.

Lascia la famiglia e

Scuola del Corallo di Torre del Greco. Inizia una serie di viaggi

in Europa (Francia, Inghilterra, Olanda) fino a stabilirsi a Roma agli inizi degli anni ’50.

Prima mostra personale alla Galleria San Marco di Roma, organizzata con gli scrittori

scenografo a Cinecittà.

Si stabilisce al 133 West 69 Street di New York, ospite del

musicista Don Henry.

Frequenta

lo studio di Mark Rothko

che influenza in maniera profonda la su

a ricerca.

In Italia riprende a lavorare a Cinecittà, come assistente dello scenografo Mario

Chiari. Su commissione di Dino de Laurentis realizza un nudo dell’attrice Silvana Mangano,

moglie del produttore.

Inizia la

ricerca sulla Tras

parenza

, secondo una definizione del critico Giulio Carlo

Argan.

Mostre personali a Rotterdam, Torino, Roma, Milano, Ferrara, a cura di

Palma Bucarelli, Direttrice della Galleria d’arte Moderna di Roma.

Mostra a Villa Pignatelli (Napol

a cura del Soprintendente Raffaello Causa

prima volta espone le ricerche di pittura ambientale.

1980

prima volta partecipa alla Biennale di Venezia, nella collettiva

Arsenale.

L’autoritratto di Emblema, un ovale di lapillo nero, è acquisito dalla Galleria

degli Uffizi di Firenze.

Emblema  selezionato per la

seconda volta per Biennale di Venezia

espone

al Padiglione Italia curato da Luciano Caramel in una mostra dal titolo

Genius Loci

Mostra p

ersonale al Palazzo Reale di Napoli

: Emblema viene duramente

contestato dagli studenti dell’Accademia di Bell

e Arti per la sua ostentata laterali瓠 al sistema

artistico dell

epoca in un periodo di forti fermenti sociali e politici.

Definitivo ritiro dall’ambiente artistico italiano. Emblema si isola

progressivamente nella sua villa alle falde del Vesuvio. Dirada l’attività espositiva e ripensa

profondamente il proprio approccio pittorico.

La mostra a

ntologica

Colore e Trasparenza

tocca varie sedi in Sud America:

Rio De Janeiro, San Paolo del Brasile e Città del Messico. Ammalatosi in Messico alla fine

dell’anno precedente, Salvatore Emblema muore a Terzigno il 2 febbraio del 2006.

Salvatore Emblema

26 maggio 2022

ottobre 2022

Museo e Real Bosco di Capodimonte

A cura di

Sylvain Bellenger

e orari

Museo e Real Bosco di Capodimonte, via Miano 2

Napoli

Museo

II piano sala

Incontri Sensibili

e III piano sezione Arte Contemporanea

tutti

i giorni (chiuso il mercoledì)

dalle ore 10.00 alle ore 17.30

(ultimo ingresso ore 17.00)

Cellaio

venerdì, s

abato e domenica, dalle ore 10

alle ore 17.00 (ultimo ingresso

16.30)

Real Bosco

le installazioni ambientali sono sempre visibili, tutti i giorni, secondo i consueti

orari di fruizione del Real Bosco (7.00

19.30)

Biglietti

per il Museo

intero: 12 euro

ridotto young (18

25 anni): 2 euro

gratuito (0

18 anni) e possessori Artecard

gratuita la visita al Cellaio e alle installazioni ambientali nel Real Bosco di Capodimonte

I visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte sono invitati a visitare il M

useo Emblema

a Terzigno

, in via Vecchia Campitelli

, aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 9

alle

ore 18.00

I visitatori del Museo Emblema, fino al 30 ottobre 2022, termine della mostra, avranno diritto

a una riduzione s

ul prezzo del biglietto

intero

di ingress

o al Mu

seo e Real Bosco di

Capodimonte, pag

ando 10 euro anziché 12 euro.

info e prenotazioni

www.coopcult

ure.it

prenotazioni tramite app Capodimonte su App store e Google store

capodimonte.cultura.gov.it

per condividere l'esperienza e l'emozione della mostra sui social

museodicapodimonte

Instagram

museoboscocapodimonte

🔊 Listen to this