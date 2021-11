(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Pac, Lega: bene Piano Strategico, iter coinvolga Regioni per tutelare agroalimentare italiano

“Valorizzare competitività aziende italiane sia priorità del Governo e degli Stati membri”

Strasburgo, 23 nov – “Si conclude il lungo iter della Pac che ci consegna una riforma con diversi elementi di novità. Abbiamo sostenuto il cambio di paradigma sulla possibilità per gli Stati membri di redigere un proprio piano strategico nonostante, alla fine, il nuovo carattere ambientale e i nuovi impegni che in questo senso Bruxelles chiederà agli agricoltori aprono diverse incognite sull’efficacia degli aiuti al primo settore. Ora è compito degli Stati membri e del Governo utilizzare le possibilità del Piano Strategico per valorizzare la competitività delle aziende italiane e circoscrivere i tanti obblighi e il carico amministrativo che il piano è destinato a portare. Pur con le nuove cifre di bilancio, che penalizzano l’agricoltura italiana, è ora essenziale assicurare un quadro certo degli aiuti per la prossima programmazione. Confidiamo che il percorso nazionale della Pac coinvolga le Regioni e gli agricoltori per tutelare la capacità produttiva e la competitività dell’agroalimentare italiano, eccellenza in Europa e nel mondo”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Agricoltura, Mara Bizzotto (relatrice ombra provvedimento Ocm), Angelo Ciocca, Elena Lizzi, unitamente al capo delegazione Marco Campomenosi e al presidente del gruppo ID Marco Zanni.

