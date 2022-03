(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 PAC. FLAI CGIL, RICORRONO I 60 ANNI DALLA NASCITA

Una Pac che guardi al proprio futuro e al proprio sviluppo nel rispetto e nel benessere di tutti

“La Pac, la prima e la più vecchia politica comunitaria, compie 60 anni. È simbolico che questa ricorrenza cada in momento grave e delicato per l’Europa. La Pac è sempre stata uno strumento per unire e guardare avanti, come in un percorso simbolico che unisce l’Europa in uno sviluppo comune e continuo. Siamo contenti che in questo percorso di unione dei popoli si sia iniziato finalmente a parlare di Condizionalità sociale oltre che economico e ambientale. Troviamo questo elemento paradigmatico di una maturazione dell’istituzione europea che sempre di più inizia a vedere nella qualità della vita dei suoi cittadini, dei lavoratori e dell’ambiente il valore su cui costruire le politiche del futuro.” Dichiara la Flai Cgil nazionale in una nota.

“Dal punto di vista tecnico accettiamo le novità dell’ultima riforma, previste sia nelle condizionalità Sociali ed ambientali che nel new deal come componenti fondamentali per lo sviluppo di un lavoro di qualità in agricoltura. Troppo spesso ancora nel nostro comparto le regole e i regolamenti sono solo funzioni burocratiche, siamo contenti che finalmente si guardi alla vita delle persone e dell’ambiente”.

“Ci auguriamo – conclude il sindacato dell’agroalimentare – che in questi giorni ricordare la nascita della Pac significhi pensare a una Europa di pace che guardi al proprio futuro e al proprio sviluppo nel rispetto e nel benessere di tutti, che il cibo e le produzioni alimentari sono le politiche che uniscono i veri interessi dei popoli e aiutano a diminuire i conflitti tra le nazioni. Passando per lo sviluppo comune dell’agricoltura non si arriverà mai ad una guerra.”

3 marzo 2022