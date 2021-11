(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari

Pac, Domani Patuanelli e De Castro a consiglio Nazionale Uila

Domani mattina, nell’ambito dei lavori del consiglio nazionale Uila, in corso a Roma, presso l’Hotel The Hive, a partire dalle 8.30 si svolgerà una sessione di discussione sul tema “La condizionalita’ sociale degli aiuti comunitari nella riforma della Pac” alla quale interverranno il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli e il coordinatore del gruppo S&D in Comagri del Parlamento europeo Paolo De Castro.

