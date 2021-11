(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 NOTA STAMPA

PA, TURCO (M5S): OPEN DATA FONDAMENTALI PER REALIZZARE LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Roma, 29 nov. – “L’accessibilità e la trasparenza dei dati afferenti la pubblica amministrazione assume straordinaria importanza per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica. Dobbiamo sempre maggiormente riconoscere il valore dei dati, perché da essi discende la capacità del decisore pubblico di assumere decisioni ponderate e il più possibile efficaci. Nel corso della mia esperienza come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, abbiamo realizzato una importante riforma sul monitoraggio degli investimenti pubblici finalizzata a valutare in corso d’opera la spesa realizzata e lo stato degli investimenti pubblici. Abbiamo costruito un sistema informativo che permettesse alla programmazione economica di essere collegata con la gestione degli investimenti. Abbiamo reso obbligatorio, a pena di nullità dell’atto amministrativo, l’introduzione del codice unico di progetto (Cup), associato ai singoli interventi finanziati dai diversi programmi di spesa. Abbiamo reso obbligatorio l’informativa sullo stato degli investimenti ai cittadini, prevedendo comunicazioni periodiche e accessibili. In questo modo abbiamo colmato una grande lacuna nel sistema amministrativo pubblico, ovvero l’assenza di informazione sullo stato di quanto programmato e finanziato. In questo modo abbiamo creato un sistema di monitoraggio trasparente, fondamentale anche per accelerare il compimento delle opere e degli investimenti pubblici, consentire ai cittadini di valutare l’attività amministrativa, responsabilizzare i diversi decisori politici. Saranno questi i principali aspetti che saranno approfonditi nel corso del convegno organizzato dalla collega Maria Laura Mantovani il prossimo 17 gennaio”.

Così il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nel corso dell’incontro on-line dal titolo ‘Per una PA trasparente – Dati aperti per il decisore politico’.

