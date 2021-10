(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Pa, Nissoli (FI): Troppi italiani all’estero non riescono ad ottenere lo Spid, governo intervenga

“Sono passati purtroppo 8 mesi dal 17 febbraio scorso quando ho presentato una interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri, Draghi, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Di Maio, e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Orlando, per sollecitare il governo a garantire un adeguato accesso al Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID) a tutti i cittadini italiani iscritti all’Aire. Troppi connazionali all’estero mi scrivono che non riescono ad ottenere lo Spid. Spiace vedere che non si possa individuare un percorso facilitato per chi risiede all’estero, noi non possediamo la tessera sanitaria ed altri documenti come il codice fiscale sono difficili da rinvenire.

Ritengo che lo Stato debba dare uguale opportunità di accesso ai servizi digitali sia a chi risiede in Italia che a chi risiede all’estero, anzi chi si trova fuori dai confini nazionali, a causa delle distanze, ha maggior bisogno di utilizzare i servizi telematici. Questo è importante per fare dell’Italia veramente un Paese moderno in grado di fare rete con la sua grande Comunità all’estero. Purtroppo, ad oggi, tutto tace ed i problemi continuano a crescere. Conto sul Governo che si adoperi con urgenza per evitare ulteriori disagi ai cittadini italiani residenti all’estero permettendo loro l’ottenimento dello Spid”. Lo dichiara in una nota Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.

