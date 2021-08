(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 PA: MARROCCO (FI), ‘GRAZIE A BRUNETTA STABILIZZATI LAVORATORI IMPEGNATI NEI TERRITORI COLPITI DA TERREMOTO

“Grazie al ministro Brunetta, è stato approvato un altro fondamentale provvedimento che garantisce un concreto sostegno ai territori colpiti da eventi sismici. Con il via libera della Conferenza unificata al DPCM, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, verrà infatti stabilizzato tutto il personale precario al servizio degli enti locali e delle strutture emergenziali impegnato nei territori colpiti dal terremoto a partire dal 2001”. Lo dichiara in una nota Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia. “Una bella notizia che dimostra il grande lavoro che si sta facendo per rendere più efficiente la pubblica amministrazione e per dare il giusto merito a tutto il personale che si è speso in questi anni per la ricostruzione”, conclude Marrocco.

