PA, MANTOVANI (M5S): OPEN DATA FONDAMENTALI PER DECISORE POLITICO

Roma, 29 nov. – “Il vero valore dell’epoca storica che stiamo vivendo risiede nei dati. Essi sono ormai alla base di ogni tipo di attività che abbia a monte un processo decisionale strutturato che miri all’efficienza ed all’efficacia della propria azione. I dati sono alla base, dunque, anche dell’azione politica. È per questo che è fondamentale ribadire un concetto che sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle: dati aperti, accessibili, trasparenti, verificabili sono fondamentali per giungere a decisioni politiche adeguate, proporzionate, efficaci e opportune. Queste considerazioni mi hanno spinta ad organizzare il brainstorming di oggi in vista di un vero e proprio convegno che si terrà il 17 gennaio. Abbiamo il dovere di garantire ai decisori politici e agli amministratori una sempre Maggiore consapevolezza, e questo passa dalla accessibilità e dalla trasparenza dei dati. Ce ne stiamo rendendo conto con la pandemia, ma questa era già una necessità prima e lo sarà sempre di più in futuro”.

Così la senatrice Maria Laura Mantovani, componente del direttivo del Movimento 5 stelle al Senato, nel corso dell’incontro on-line dal titolo “Per una PA trasparente – Dati aperti per il decisore politico”.

