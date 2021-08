(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 PA: LABRIOLA (FI), SU CONCORSI DA BRUNETTA GRANDE RIVOLUZIONE

“Il Prof. Mauro Barberis ha preso una cantonata sui concorsi pubblici che finalmente approdano negli anni 2000. Via foglio e penna, via il quizzone inutile al fine della valutazione, assunzione in 100 giorni piuttosto che 5 anni: ecco in sintesi la grande rivoluzione realizzata dal Ministro Brunetta che mette al centro i giovani. Dovendo garantire il cambio generazionale, con i concorsi in formato digitale e il nuovo portale di reclutamento il Ministro Brunetta è andato sullo stesso terreno di gioco dei giovani. Forse il Prof Barberis ha peccato di superficialità e no ha colto la grande rivoluzione iniziata dal Ministro Brunetta, sicuramente uno dei ministri più all’avanguardia e moderni di questo Governo”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

