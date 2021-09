(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 PA: GIACOMETTO (FI), LAVORO IN PRESENZA STRADA GIUSTA PER RIPRESA

“Il ritorno al lavoro in presenza, sia nel pubblico che nel privato, è la strada giusta da percorrere per la ripresa economica del Paese. La campagna di vaccinazione procede ormai spedita e lo smartworking ha esaurito la sua funzione che è stata fondamentale nella fase emergenziale. Una novità importante, ma che deve rimanere l’eccezione e non la regola. Bene ha fatto il ministro Renato Brunetta, perché la presenza fisica sul posto di lavoro è fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Il Paese ha bisogno di energie e capitale umano per superare al meglio la crisi pandemica ed economica”. Lo dichiara in una nota Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia.

