(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 PA, FADDA (INAPP): “SMART WORKING, NO QUOTE E PIU’ COMPETENZE”

Intervento su Avvenire del presidente dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. “

Roma, 16 settembre 2021 – “Quella che per le aziende più dinamiche e innovative si è rivelata un’opportunità di crescita rischia di essere per le aziende più pigre e per gran parte della Pubblica Amministrazione solo una occasione mancata. È il caso dello smart working, ossia di quel nuovo modello di organizzazione del lavoro che prevede lo svolgimento dei processi produttivi attraverso una combinazione di fasi lavorative svolte in presenza con fasi lavorative svolte da remoto”. È quanto scrive il presidente dell’INAPP Sebastiano Fadda in un intervento pubblicato da Avvenire.

“Molte imprese hanno avviato da tempo processi di ristrutturazione dei sistemi produttivi orientati in questa direzione, ancor prima della pandemia – ricorda Fadda – È chiaro che il tipo di produzione di beni e di servizi, le diverse classi dimensionali delle imprese e la qualità delle reti infrastrutturali (soprattutto con riferimento alle infrastrutture informatiche) esistenti nel territorio determinano diversi modelli e diverse complementarità tra lavoro in presenza e da remoto”.

“Ma c’è una duplice condizione decisiva alla quale tutto questo è subordinato – aggiunge il presidente dell’INAPP – la padronanza delle nuove tecnologie e la capacità di pianificare organicamente le fasi dei processi, i tempi, gli ambienti per il lavoro in presenza individuale e di gruppo, le modalità di leadership, le relazioni interpersonali con e tra i dipendenti, il monitoraggio dei risultati”. “Questo è il punto cruciale che segna il discrimine tra opportunità di crescita e occasione perduta – sottolinea Fadda – Laddove tali capacità sono carenti, le nuove tecnologie non entreranno, o vi entreranno in maniera marginale senza modificare la configurazione tradizionale dei processi produttivi. Quanto più tali capacità sono assenti nel sistema produttivo tanto più esso resterà indietro nei modelli organizzativi e nella dinamica della produttività rispetto ai sistemi- paese concorrenti”.

In particolare, per il presidente dell’INAPP “la Pubblica amministrazione italiana è particolarmente esposta a questo rischio. Sebbene vi siano aree della P.A. fortemente dinamiche e ben avviate nei processi innovativi, non si può negare la carenza diffusa di adeguate competenze manageriali. Davanti a questa situazione si presenta dunque un bivio. Finita la necessità imposta dall’emergenza pandemica si aprono due possibili strade: ritornare ai vecchi modelli organizzativi e alle routines procedurali del passato, oppure compiere uno sforzo per incentivare con tutti gli strumenti possibili l’acquisizione di quelle competenze (sia in capo ai dirigenti sia in capo al personale dipendente) necessarie per pianificare processi innovativi basati sui modelli di Smart Working”.

“Una cosa è certa – conclude il presidente dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche – poiché realtà produttive e istituzioni della Pubblica Amministrazione sono estremamente differenziate, altrettanto differenziate dovranno essere le soluzioni organizzative e i modelli di smart work per poter aderire alle specifiche situazioni. Camicie di forza del tipo di quote fisse di lavoro da remoto o di scadenze temporali o di regole rigide devono cedere il posto a una flessibilità che, nell’ambito di un quadro normativo di principi fondamentali, consenta di individuare e concordare ristrutturazioni in grado di massimizzare produttività e benessere dei lavoratori. Sta alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni la responsabilità di decidere quale strada scegliere”.

