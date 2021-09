(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 PA: BATTILOCCHIO (FI), SUPERATA FASE EMERGENZA TORNARE A LAVORO IN PRESENZA

“Superata la fase più critica dell’epidemia è adesso opportuno che ad accompagnare il percorso verso il ritorno alla normalità ci sia anche il superamento di quelle misure che sono state rese necessarie dall’emergenza, ma che nel lungo periodo rischiano di diventare controproducenti. Tornare quanto prima al lavoro in presenza, come sottolinea il ministro Brunetta, è quello che serve sia per garantire la piena efficienza e funzionalità degli uffici che per sostenere una reale ripresa di quelle attività che hanno subito gravissimi danni da un crollo dei consumi dovuto, oltre che dalle limitazioni, anche dallo smart working che, tenendo i lavoratori a casa, ha ridotto l’affluenza negli esercizi commerciali”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.

