(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 P.A.: PRESTIGIACOMO (FI). BRUNETTA PROSEGUA RIVOLUZIONE LAVORO PUBBLICO E REGOLAZIONE SMART WORKING

“Forza Italia incoraggia il ministro Brunetta ad andare avanti nella regolazione della modalità di lavoro agile, lo smart-working, nella Pubblica amministrazione. Queste forme di lavoro innovative devono essere incentivate per rispondere alle esigenze per cui sono nate ovvero la conciliazione famiglia lavoro e l’aumento della produttivita. Ciò non può avvenire con risposte improvvisate come qualcuno utopisticamente vorrebbe e come accaduto durante la fase acuta della pandemia in cui il lavoro da casa per ragioni di sicurezza e di salute è diventato la sola modalita di lavoro possibile. Occorrono regole, contratti, piattaforme informatiche e controlli da definire al piu presto con il contributo delle parti sociali. Così la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, nell’Aula di Montecitorio nel corso del question time, interrogando il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, sulle iniziative per un cambiamento dei modelli organizzativi del lavoro nella Pubblica Amministrazione, in linea con le caratteristiche del lavoro agile. “Crediamo nella competenza e nella straordinaria capacità innovativa del ministro Brunetta e lo invitiamo a proseguire la rivoluzione del lavoro pubblico che ha intrapreso nel corso di questi mesi “, ha concluso.

