(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 P.A.: LABRIOLA (FI), CRITICARE FINE SMART WORKING SIGNIFICA FARE INTERESSI DI CHI VUOLE BLOCCARE PAESE

“Non stupisce che alcuni sindacati minori della Pubblica amministrazione siano contrari alla fine dello smart working. In fondo difendono gli interessi di chi vorrebbe continuare a bloccare l’Italia, nonostante il grande impegno del governo e l’esigenza di tornare alla normalità, alla vigilia dell’avvio delle misure contenute nel PNRR”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola.

“In attesa delle nuove regole, anche contrattuali, sullo smart worging nella P.A. previste per gennaio – continua –, sarebbe opportuno che tutti remassero dalla stessa parte. Solo così il Paese potrà uscire presto e meglio dalle secche della crisi causata dalla pandemia da Covid-19”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this