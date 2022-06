(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 P.A.: GIACOMETTO (FI): Online Capacity Italy, tassello importante per successo PNRR*

“Da oggi è online Capacity Italy, il nuovo portale di assistenza tecnica per le amministrazioni pubbliche sviluppato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, Palazzo Chigi e Ministero per gli Affari Regionali. Tramite questo strumento i Comuni possono trovare in modo semplice e intuitivo tutte le informazioni tecniche e procedurali per l’attuazione dei bandi PNRR. Si tratta del tema in assoluto più sentito dai Sindaci: come scaricare a terra la grande opportunità del PNRR, tenendo conto della difficoltà, soprattutto per i Comuni più piccoli, di personale e know-how tecnico. Da parlamentare piemontese, un territorio ad alta concentrazione di piccoli Comuni, voglio esprimere un ringraziamento sentito al Ministro Brunetta e dal Dipartimento della Funzione Pubblica che hanno fortemente voluto questo strumento di supporto. Con Capacity Italy, oltre all’aspetto informativo, si semplifica anche l’accesso al supporto operativo frutto della convenzione con Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale. Avanti così, cercando di mettere a disposizione dei nostri Comuni tutto il necessario per cogliere al massimo la grande opportunità del PNRR”.

Così in una nota l’On. Carlo Giacometto, Deputato di Forza Italia.

