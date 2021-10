(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 ‍[Se non leggi correttamente questo messaggio visualizzalo online](https://museocivilta.beniculturali.it/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=99&userid=10910-cwBCfjjbW0q2Sx&noheader=1&language=it-IT&noheader=1&utm_source=newsletter_99&utm_medium=email&utm_campaign=p%e2%80%8d%e2%80%8dresentazione-volume-leredita-umana-e-scientifica-di-mario-bussagli)

‍‍L’eredità umana e scientifica

di Mario Bussagli

Presentazione del volume

Venerdì 15 ottobre 2021 | 16:30

Sala Conferenze Pigorini

Diretta streaming https://youtu.be/O8keeHCsGn0

Nel 2016, in occasione del centesimo anniversario della nascita di Mario Bussagli (1917-1988), il figlio Marco e un gruppo di allievi di prima e seconda generazione, tutti collegati con la Sapienza Università di Roma e/o con il Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’ (poi confluito nel Museo delle Civiltà e di cui Mario Bussagli ebbe la direzione transitoria nei primi mesi dalla sua istituzione nel 1957-1958), proposero al Dipartimento ISO della Sapienza e a ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente la co-organizzazione di un convegno sulla figura dello studioso. Il volume L’eredità umana e scientifica di Mario Bussagli (Il Novissimo Ramusio 27, ISMEO- MuCiv, Roma 2021) a cura di Marco Bussagli, Paola D’Amore, Pierfrancesco Fedi, Laura Giuliano, Massimiliano A. Polichetti e Filippo Salviati, raccoglie gli Atti di quel convegno articolato in tre giornate (21 – 23 settembre 2017) e destinato a concludersi nel giorno del genetliaco dello studioso che, nato nel 1917, avrebbe compiuto cento anni, se – il 14 agosto del 1988 – una prematura scomparsa non l’avesse sottratto all’affetto e alla stima dei suoi cari, dei suoi amici e dei suoi colleghi.

Il volume raccoglie trentaquattro contributi a firma di colleghi, allievi e amici del professor Bussagli, che affiancano ricordi personali e aneddoti alla discussione delle più recenti tendenze degli studi archeologici e storico-artistici di cui si è occupato per decenni Mario Bussagli. In particolare studi legati a fenomeni artistici dell’India e dell’Asia Centrale e particolarmente all’arte del Gandhāra, aree d’elezione nelle ricerche bussagliane, si accompagnano – negli Atti che si presentano – all’interesse per il Tibet e agli influssi orientalistici nell’arte occidentale.

Presentazione

Benvenuto di Loretta Paderni, Museo delle Civiltà (MuCiv) – Funzionario delegato dal Direttore Generale MuseiAdriano Rossi, Presidente di ISMEO-Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente Massimiliano A. Polichetti, MuCiv – Coordinatore del Museo d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”Laura Giuliano, MuCiv – Curatrice della sezione India e Sud-Est asiatico del Museo d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”Claudio Strinati, già Soprintendente storico dell’arte del Ministero della culturaSaranno presenti Marco Bussagli e i curatori del volume

