29 marzo 2022

Otto medaglie per gli atleti della Body and Soul

I risultati ottenuti ai campionati regionali di pesistica di Cellamare

«Il risultato ottenuto nello scorso fine settimana a Cellamare testimonia ancora una volta che il costante impegno viene sempre premiato con i risultati. I miei complimenti vanno a tutti gli atleti e ad Angelo Maiellaro da anni impegnato nella promozione dello sport sul territorio». Ad affermarlo è l’Assessore allo Sport del Comune di Monopoli, Cristian Iaia, dopo i successi nelle prime due giornate dei campionati regionali di pesistica svoltisi sabato 26 e domenica 27 marzo nella Palestra dell’IC Ronchi di Cellamare (Ba), validi per la qualificazione in sede nazionale.

Gli atleti Roberta Alò, Caffò Rebecca, Piergiacomo Caffò, Giulia Cisaria, Gabriele Fanizzi, Deborah Lenoci, Marina Maiellaro, Joan Malerba, Giuseppe Nitti, Nikita Verrastro, Swami Verrastro e Roberto Pallucchini sono saliti in pedana nelle rispettive categorie di peso e di età, conquistando 5 medaglie d’oro e 3 di argento e tanti ottimi piazzamenti nella classifica generale.