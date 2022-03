(AGENPARL) – dom 20 marzo 2022 Ostia. Nanni (L. Calenda):”Grazie a Cesare Cremonini per il progetto #Iovorrei che riqualifica le periferie con l’arte dei murales”

“Cesare Cremonini e il suo progetto #Iovorrei hanno fatto tappa ad Ostia. Un progetto che ha come obiettivo quello di realizzare opere di riqualificazione urbana attraverso murales raffiguranti i volti delle nuove generazioni che vivono nelle città di tutta Italia. Un impegno meritevole e concreto che sposa arte e riqualificazione delle periferie. Un impegno che coinvolge la società civile e i giovanissimi, nella rinascita di quartieri di città italiane spesso trascurati. L’artista che ha finanziato il progetto a fatto visita anche al liceo Anco Marzio di Via Capo Sperone, motore dell’iniziativa e si è confrontato con gli studenti che vivono nella realtà del litorale romano. Con queste iniziative e con il coinvolgimento delle realtà locali può cambiare il volto di molte periferie. Nel ringraziare Cesare Cremonini, non posso non sottolineare anche l’impegno e il contributo dell’artista Mirko Pierri e del preside del Liceo lidense, Maurizio Duranti che ha sostenuto l’iniziativa, supportata da alcune classi dell’istituto e coordinate dalla professoressa De Simone.” Così in una nota il consigliere comunale della Lista Calenda e Presidente della Commissione Giubileo Dario Nanni.