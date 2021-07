(AGENPARL) – Roma, 11 lug 2021 – Con la buona politica e con le donne e gli uomini giusti, Ostia rinasce e si rialza dopo i gravi colpi inferti dalla pandemia al tessuto economico commerciale turistico del Decimo Municipio” ha dichiarato il magistrato Simonetta MATONE, candidato Prosindaco al Campidoglio per il Centrodestra intervenendo con il segretario della Lega Salvini,ai gazebo per i referendum sulla giustizia “Devo ringraziare Monica Picca,promotrice di questo evento per avermi dato una prima visione a 360 gradi dei tanti annosi problemi di Ostia, ancora irrisolti.

“Molte responsabilità’ sono da ascrivere ad sistema amministrativo che di fatto ha mantenuto tutte le deleghe principali al Campidoglio, impedendo ad Ostia di dotarsi di strumenti e funzioni vitali per gestire le sue peculiarità rispetto ad altri municipi della Capitale – ha aggiunto la Matone – Perché il rilancio possa partire sono necessari due elementi principali : una nuova visione di Ostia come meta turistica non alternativa a Roma ma in continuità con la storia e le bellezze artistiche e paesaggistiche della Capitale: penso al mare, alla riserva di Castel Porziano e alle bellezze di Ostia Antica con gli scavi. L’altro tema è certamente la fruibilità delle spiagge e del territorio in genere. Ostia ad oggi è ancora troppi spazi inaccessibili per le persone diversamente abili e l’esempio lampante è la stazione di Ostia Antica, nella quale le barriere architettoniche, unite al malfunzionamento degli ascensori, rendono impossibile anche solo l’accesso ai treni.

Occorre lavorare sulla mobilità, i trasporti, il turismo alberghiero, la riqualificazione di luoghi simbolo come l’ex Colonia Vittorio Emanuele.

Per questo – ha concluso il magistrato – c’è’ bisogno dell’impegno di tutte le forze politiche per garantire la legalità e la sicurezza degli abitanti di Ostia. Attraverso i referendum che oggi andiamo a sottoscrivere si potrà lavorare per una giustizia più equa e veloce, alla base di una ripresa economica che non può più attendere”.