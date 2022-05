(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Ostia, Ferrara-Diaco (M5s): “ Vuoi andare in spiaggia col tuo cane? Falconi dice no”

“Vuoi andare in spiaggia col tuo cane? Il Pd dice no!

La maggioranza del Municipio X aveva promesso di fare ben due baubeach dedicate ai migliori amici dell’uomo. Ma come c’era da aspettarsi da Falconi, siamo a diverse settimane dall’inizio della stagione e non ne è stata realizzata neanche una. E non sono solo in ritardo, sono pure fuori dalle previsioni di legge!Intanto i romani e i loro amici a quattro zampe, col caldo che sta facendo in città, non sanno dove andare a godersi un po’ di mare. Falconi è completamente al palo, anzi, al guinzaglio”.

Così in una nota Paolo Ferrara e Daniele Diaco, consiglieri del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina.

